Come vedere gratis le partite della Champions League su Amazon Prime Video Mercoledì 15 settembre 2021 Amazon Prime Video trasmetterà la prima partita della Champions League in diretta streaming. Si tratta del match tra Inter-Real Madrid che si disputerà alle ore 21:00. Ma come vedere gratis le migliori partite di Champions League su Amazon Prime Video? La piattaforma di streaming online offre la possibilità di usufruire di un periodo di prova gratuito, della durata di 30 giorni, durante i quali poter vedere tutti i contenuti presenti nel catalogo di Amazon Prime Video. Vediamo insieme come fare per avere diritto alla prova e vedere le partite di Champions gratuitamente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 14 settembre 2021 inizia la Champions League, un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di calcio. Per questa nuova stagione calcistica 2021/2022, Amazon Prime Video ha acquistato i diritti per trasmettere le migliori partite del mercoledì sera in diretta sulla piattaforma di streaming Prime Video. La prima partita trasmessa sarà Inter-Real Madrid, a seguire vedremo Juventus-Chelsea e Zenit-Juventus. La piattaforma di streaming online si impegna a trasmettere le migliori partite del mercoledì sera e laddove sarà possibile queste saranno quelle che hanno per protagoniste le squadre italiane: Juventus, Inter, Milan e Atalanta.

Tutte le altre partite saranno visibili su Sky e su Dazn, grazie all'accordo con Tim. Inoltre, Amazon ha messo insieme un gruppo di commentatori di tutto rispetto che vivranno in diretta con i tifosi le emozioni del match. Ci saranno, infatti, Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini, Marco Cattaneo, Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio. Oltre ai giornalisti, daranno il loro contributo anche alcuni esperti del settore come Toni, Seedorf, Julio Cesar, Zola, Marchisio, Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Le partite saranno accessibili a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Video senza costi aggiuntivi. Per guardarle in diretta, basta accedere con il prorpio account personale ed entrare nell'aria riservata alla competizione UEFA Champions League.

Leggi anche I 14 libri più letti di influencer e youtuber italiani

Ma come vedere gratis le partite di Champions League su Amazon Prime Video? C'è una buona notizia per tutti coloro che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento e non sono ancora convinti di farlo. Infatti, Amazon offre la possibilità di usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante il quale è possibile guardare tutti i contenuti presenti nel catalogo Amazon Prime Video. Quindi, tutti coloro che attiveranno il loro account, potranno vedere in diretta streaming le partite che si disputeranno nel corso dei 30 giorni successivi. Nel dettaglio, chi dovesse iscriversi oggi, potrà vedere il match Inter-Real Madrid, in programma per mercoledì 15 settembre alle ore 21, e la partita, Juventus-Chelsea, che si disputerà mercoledì 29 settembre 2021, sempre alle ore 21:00.

Avere diritto al periodo di prova è molto semplice: basta entrare su Amazon, andare nel menù a tendina alla voce "Amazon Prime Video" e cliccare su "Accedi o registrati". A questo punto, dovrete compilare tutti i campi contrassegnati come obbligatori e completare la registrazione. Ricordiamo che l'abbonamento si rinnova automaticamente trascorsi i 30 giorni, al costo indicato, quindi, chi non volesse continuare ad usufruire dei servizi di Amazon Prime Video, dovrà ricordarsi di disdirlo manualmente.