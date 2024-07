video suggerito

Prime Day di Amazon, le migliori offerte sulle smart TV per un risparmio di oltre 400 euro Sono in corso i Prime Day di Amazon con offerte e sconti fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 17 luglio. Tra i prodotti scontati, anche numerose smart TV: qui vi lasciamo la nostra selezione delle migliori offerte per televisori smart per un risparmio di oltre 400 euro.

Continuano le offerte per i Prime Day di Amazon: fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 17 luglio, sarà possibile acquistare prodotti di ogni categoria a prezzo scontato. Tra questi, troviamo smart TV di diverse dimensioni e fasce di prezzo in sconto, per un risparmio di oltre 400 euro. Qui vi lasciamo la nostra selezione delle offerte migliori sulle smart TV per gli Amazon Prime Day.

Le migliori offerte sulle smart TV per i Prime Day di Amazon

Full HD o 4K, di dimensioni compatte o con display particolarmente ampi: tra le smart TV in offerta per i Prime Day di Amazon si trovano device di ogni categoria e per ogni esigenza. Qui la nostra selezione delle offerte da cogliere al volo.

-420€ di sconto su Samsung UE50CU8570UXZT: caratterizzata da un pannello di 50 pollici Crystal UHD 4K con HDR e design AirSlim, questa smart TV di Samsung resta tra i prodotti più apprezzati della line-up di televisori della casa orientale del 2023. Incluso nel software, inoltre, il supporto ad assistenti vocali Bixby di Samsung, Alexa di Amazon e Google Assistant.

-300€ di sconto su Samsung QE75QN90BATXZT: questa elegante smart TV dal design borderless ha un pannello da 75 pollici QLED realizzato con le tecnologie proprietarie di Samsung, una risoluzione UHD 4K, un sistema operativo fluido e veloce, e piena compatibilità con tutte le app più recenti e scaricate dagli utenti.

-100€ di sconto su TCL 55T8B: questa smart TV da 55 pollici monta un pannello QLED 4K con Dolby Vision e Dolby Atmos, controlli vocali inclusi e piena compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

-90€ di sconto su Toshiba Smart TV 65″: 65 pollici, colori brillanti, risoluzione UHD 4K e decoder di ultima generazione. Uno tra i prodotti più apprezzati della fascia media, con supporto ad HDR 10 e Dolby Atmos come garanzie di qualità di visione e di ascolto.

-89€ di sconto su LG QNED 55": LG propone una smart TV 4K da 55 pollici con processore rapido e potente (alfa 7 di sesta generazione) e un design ultra slim. Presenti inoltre il supporto ad assistente vocale Alexa, due HDMI 2.1 e funzioni AI per l'ottimizzazione delle immagini.

– 70€ di sconto su Philips Amblight 48": questa smart TV di Philips brilla per l'ottima gestione dei colori e delle luci grazie alla tecnologia AI Perfect Picture, cui si sommano la risoluzione 4K e il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos Sound. A chiudere, il pannello OLED consente neri assoluti e un effetto sempre naturale delle immagini a schermo.

– 40€ di sconto su Hisense 43E63KT: questa smart TV di Hisense brilla per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che la contraddistingue nella fascia bassa del mercato. A caratterizzarla, un decoder di ultima generazione, la risoluzione 4K, l'integrazione di Alexa come assistente vocale e persino una modalità dedicata al gaming, chiamata Game Mode Plus.

