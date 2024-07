video suggerito

Amazon Prime Day 2024: le migliori offerte e gli sconti di oggi 16 luglio A partire dalle ore 00.00 di oggi 16 luglio è iniziato il Prime Day 2024 di Amazon: ecco cos'è, come partecipare e le migliori offerte selezionate da noi. Gli sconti rimarranno attivi fino alle 23.59 del 17 luglio 2024.

Per tutta la giornata di oggi 16 luglio e fino alle 23.59 del 17 luglio 2024 sarà possibile partecipare all'Amazon Prime Day 2024, un evento pensato per permettere agli abbonati Prime di acquistare numerosi prodotti a prezzi ribassati. Le offerte coinvolgono tutte le categorie merceologiche; potrete approfittarne per acquistare un nuovo smartphone, un nuovo pc, una friggitrice ad aria o un microonde, ma non solo. Questa due giorni vi permetterà anche di fare acquisti nel campo della moda o di acquistare dispositivi che vi permettano di prendervi cura del vostro corpo.

Ma come fare a partecipare agli Amazon Prime Day? La condizione necessaria è essere iscritti a Prime, il servizio in abbonamento che permette di ricevere i propri acquisti in 48 ore al massimo, mentre i prodotti rimarranno in offerta per tutta la durata dell'evento, fino ad esaurimento scorta.

In questo articolo vediamo insieme come iscriverti ad Amazon Prime e quali sono le offerte da non perdere assolutamente durante l'evento.

Che cos'è il Prime Day e come partecipare

I Prime Day sono pensati per gli utenti di Amazon più affezionati, quelli che usufruiscono tutto l'anno del servizio in abbonamento Prime.

E se non siete iscritti? Niente paura, siete in tempo per rimediare e partecipare agli sconti; per farlo, basta entrare sul proprio account Amazon, entrare nella sezione dedicata e compilare i campi richiesti con i propri dati. Il servizio ha un costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno. Se non siete del tutto convinti di voler attivare il servizio, potete approfittare del periodo di prova gratuito, che vi permette di sfruttarlo a costo zero per un mese.

Iscriversi a Prime consente di ricevere a casa i prodotti acquistati entro due giorni dall'acquisto, ma non solo. All'interno dell'abbonamento sono compresi diversi servizi, quali:

accesso al catalogo Prime Video , il servizio di streaming on-demand di Amazon che comprende film, serie tv e documentari di ogni genere;

, il servizio di streaming on-demand di Amazon che comprende film, serie tv e documentari di ogni genere; Amazon Music , il servizio di musica che può essere attivato in una versione Unlimited con uno sconto sui primi mesi d'ascolto;

, il servizio di musica che può essere attivato in una versione Unlimited con uno sconto sui primi mesi d'ascolto; Prime Student , che permette agli studenti di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 90 giorni e di pagare l'abbonamento solo 2,49 euro al mese, invece di 4,99 euro;

, che permette agli studenti di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 90 giorni e di pagare l'abbonamento solo 2,49 euro al mese, invece di 4,99 euro; Kindle Unlimited , che consente di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 3 mesi o di 2 mesi a 0,99 euro;

, che consente di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 3 mesi o di 2 mesi a 0,99 euro; Prime Reading , per ottenere numerosi ebook a titolo gratuito;

, per ottenere numerosi ebook a titolo gratuito; Prime Gaming , il servizio perfetto per gli amanti del gaming;

, il servizio perfetto per gli amanti del gaming; Amazon Photos, per avere un archivio di foto personali sempre a portata di mano.

Le migliori offerte per il Prime Day di Amazon 2024 di oggi 16 luglio

Il Prime Day è ufficialmente cominciato; ma quali sono le offerte più valide a cui non si può proprio rinunciare? Vediamone insieme una panoramica, spaziando tra tutte le categorie prodotto.

Auricolari senza fili OPPO Enco Buds2

60% di sconto sugli auricolari senza fili OPPO Enco Buds2 (prezzo Prime 19,99 euro), degli auricolari in-ear realizzati con tecnologia bluetooth 5.2 . Tra le loro caratteristiche più importanti, la riduzione del rumore, perfetta per godere a pieno della musica che si sta ascoltando o non essere disturbati durante una telefonata.

Aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 6.60

43% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Rowenta X-Pert 6.60 (prezzo Prime 159,99 euro), apprezzata perché comprendente il Kit Animal Care, per rimuovere i peli dei vostri amici a quattro zampe da qualsiasi tipo di pavimento o di tessuto. Si tratta di un modello senza sacco con autonomia di 45 e luci per vedere meglio dove è presente lo sporco.

Dispositivo intelligente Amazon Echo Spot

42% di sconto sull'Amazon Echo Spot (prezzo Prime 54,99 euro), il nuovo dispositivo intelligente che funge da sveglia, permette di prendere appunti, ascoltare musica e fare liste della spesa, ma non solo. Ha un suono potente e dinamico e il suo utilizzo può essere personalizzato in tutto.

Videocamera esterna Ring Stick Up Cam

40% di sconto sul Ring Stick Up Cam (prezzo Prime 59,99 euro), una videocamera per esterno con funzionamento a energia solare. Si monta velocemente e dispone di audio bidirezione e una videocamera con risoluzione HD da 1080 pixel. La si trova disponibile sia in bianco che in nero.

Robot Aspirapolvere Cecotec Conga 8290

35% di sconto sul robot aspirapolvere Cecotec Conga 8290 (prezzo Prime 160,90 euro), con 280 minuti di autonomia e un motore di aspirazione molto potente. La mappatura, il livello della potenza, le modalità di aspirazione e lavaggio e tutte le impostazioni possono essere controllate tramite l'applicazione dedicata. Se scarico, il dispositivo torna automaticamente alla base, per potersi ricaricare.

Samsung Galaxy Watch 6

34% di sconto sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 (prezzo Prime 228,99 euro), che permette non solo di leggere le notifiche che arrivano sul telefono, ma anche di monitorare il proprio stato di salute durante il fitness. La batteria è a lunga durata. Questo modello è disponibile in diversi colori.

Samsung Galaxy A55

32% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A55 (prezzo Prime 329,90 euro), un modello 5G dual sim, perfetto per chi ha un numero privato e uno professionale. Le tre fotocamere posteriori e la fotocamera anteriore sono performanti e permettono di realizzare contenuti video e fotografici di ottima qualità.

Dispositivo intelligente Echo Pop

29% di sconto sull'altoparlante Echo Pop (prezzo Prime 38,99), un dispositivo compatto e potente che può essere comandato con la voce per attivare sveglie, creare liste, ascoltare la musica e ricevere le previsioni meteo. Lo si trova disponibile in diversi colori.

Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL

26% di sconto sulla friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL (prezzo Prime 88,88 euro), un modello compatto, ma capiente, con un contenitore da 8 litri. Le 10 funzioni pre-impostate consentono di effettuare la cottura degli alimenti senza doversi preoccupare di trovare la giusta combinazione tra tempi e gradi di calore.

Smartphone iPhone 15 Pro

22% di sconto sull'Iphone 15 Pro (prezzo Prime 969 euro), il top di gamma della Apple con quattro fotocamere posteriori e realizzato con un livello tecnologico tale da permettere di realizzare foto e video professionali. La batteria ha lunga durata ed è disponibile in diversi colori pastello e brillanti.

Gli altri sconti di cui approfittare durante il Prime Day

Se tra questi prodotti non c'è nulla che fa al caso vostro, non disperate: ecco quali sono gli altri prodotti convenienti che potete trovare in sconto in questa due giorni.

Dispositivi Apple

Amanti del marchio Apple, ecco quali sono i dispositivi che potete acquistare ad un prezzo ribassato:

Smartphone

Se invece state pensando di cambiare smartphone, ecco quelli tra cui scegliere:

Smart tv

I Prime Day possono essere utili anche per acquistare un nuovo smart tv:

Smartwatch

E se invece vi servisse un nuovo smartwatch? Tranquilli, gli sconti coinvolgono anche questa categoria:

Pc

Ecco, invece, quali sono i pc portati tra cui potete scegliere:

Tablet

Grande scelta anche tra i tablet:

Elettrodomestici per la cucina

I cuochi provetti non potranno fare a meno di elettrodomestici per la cucina di ultima generazione:

Elettrodomestici per la pulizia

Vivere in una casa sempre pulita e profumata è importante e anche facile, se si hanno gli aiuti giusti:

Dispositivi per la cura della persona e per l'igiene

Avete bisogno di un nuovo rasoio o volete provare la luce pulsata? Questo potrebbe essere il momento giusto!

Dispositivi Amazon per rendere la casa intelligente

Una casa smart è una casa che ci aiuta a portare a termine la giornata con meno sforzi. Ecco quali sono i dispositivi a marchio Amazon a cui non potete rinunciare:

Videogiochi, consolle e tutto ciò che può piacere a chi ama il gaming

Se siete amanti del gaming, allora ecco quali sono i dispositivi e i giochi che troverete in offerta:

