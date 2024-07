Prime Day Amazon: fino al 60% di sconto su cuffie e auricolari

video suggerito

Amanti della tecnologia, a rapporto: avete tempo fino alle 23.59 di oggi per approfittare delle offerte del Prime Day di Amazon per acquistare dispositivi tecnologici a prezzi ribassati. Per esempio, si trovano con sconti convenienti cuffie e auricolari, per ascoltare musica e audiolibri o fare telefonate avendo sempre le mani libere e potendo muovervi.

Le offerte sono riservate a tutti gli abbonati al servizio Prime, a cui ci si può iscrivere anche approfittando il mese di prova gratuito.

Cuffie e auricolari in sconto ad oltre la metà del prezzo in occasione del Prime Day

Ecco quali sono le cuffie e gli auricolari che possono essere acquistati a prezzi ribassati fino alle 23.59 di oggi:

60% di sconto sulle cuffie Sennheiser HD 599, vendute in un'edizione speciale. Hanno un design elegante ed ergonomico, si possono indossare a lungo senza che risultino scomode e il segnale audio arriva forte e lineare.

35% di sconto sugli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro, apprezzati soprattutto per la cancellazione del rumore, che permette di isolarsi dai rumori esterni durante l'ascolto. Gli auricolari possono essere associati a diversi dispositivi in modo intuitivo.

28% di sconto sulle cuffie Bose QuietComfort SC, il cui punto di forza sta nella durata della batteria, che rimane attiva per 24 ore di seguito. La cancellazione del rumore e il design ergonomico rendono l'ascolto piacevole anche se dura a lungo.

28% di sconto sulle cuffie bluetooth Beats Studio Pro, compatibili sia con sistema Apple che con sistema Android e facilmente ricaricabili tramite usb-c. Il livello del suono e la sua qualità sono personalizzabili tramite le impostazioni. Hanno un'autonomia di 40 ore.

28% di sconto sulle cuffie Sony Ult Wear, un modello con batteria a lunga durata e bassi profondi per garantire un'elevata qualità delle chiamate. Sono compatibili sia con iOS che con Android.

27% di sconto sugli auricolari Wekily4 ENC Mic, un modello in ear che ha un'autonomia di 48 ore e si connettono ad internet tramite il 4G. Si trovano disponibili in diversi colori. Il rivestimento esterno è impermeabile.

19% di sconto sugli auricolari Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, la cui forza sta nella possibilità di collegarle a due dispositivi contemporaneamente. Tutti i comandi sono touch e le impostazioni possono essere modificate in modo veloce.

11% di sconto sulle cuffie Logitech G G432, perfette soprattutto per chi è amante del gaming, perché permettono un'esperienza audio immersiva e sono ergonomiche, in modo da poter essere indossate a lungo senza che diano fastidio. Dispongono anche di archetto auricolare.

11% di sconto sugli auricolari Apple AirPods di terza generazione, un modello in-ear dotato di custodia di ricarica Lightning. Grazie al sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate, si potrà agire senza dover cacciare lo smartphone dalla tasca.

