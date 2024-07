video suggerito

Amazon Prime Day 2024, le migliori offerte sugli smartphone di ultima generazione con sconti fino al 52% Oggi, mercoledì 17 luglio, è l'ultimo giorno dei Prime Day di Amazon: fino alle 23.59 di questa sera è possibile approfittare di importanti offerte su smartphone di tutte le fasce di prezzo. Qui trovate la nostra selezione di 10 prodotti con sconti fino al 52%.

Fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 17 luglio, restano attive le offerte dedicate al Prime Day di Amazon con sconti su ogni genere di prodotto, compresi gli smartphone di ultima generazione e di tutti i brand. Se siete alla ricerca dell'occasione più vantaggiosa, qui vi lasciamo la nostra selezione di 10 prodotti in offerta per i Prime Day con sconti fino al 52%, per un risparmio di oltre 100 euro.

Le migliori offerte sugli smartphone per i Prime Day con sconti fino al 52%

Dai top di gamma Samsung passando per i prodotti di Xiaomi, Oppo e Google: qui trovate occasioni da cogliere al volo su smartphone di tutte le fasce di prezzo in sconto per i Prime Day di Amazon.

-52% di sconto su Xiaomi Redmi Note 10: tra i prodotti più apprezzati nella fascia economica, il Redmi Note 10 5G di Xiaomi ha 4 GB di RAM e possibilità di inserire doppia sim. Buona la memoria da 128 GB per un telefono veloce ed efficace per utilizzo quotidiano.

-45% di sconto su Samsung Galaxy A25 5G: l'A25 5G di Samsung si colloca nella fascia medio-bassa del mercato con ottime prestazioni, una buona fotocamera e un'interfaccia utente fluida e curata in ogni dettaglio. Ottima la possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB con micro SD.

-39% di sconto su Samsung Galaxy A15 5G: il display di questo modello entry-level di Samsung è grande, luminoso e dai colori intensi. Buona, inoltre, l'autonomia che permette di arrivare a sera con un utilizzo standard.

-35% di sconto su Google Pixel 8: l'ultimo arrivato di casa Google con versione stock di Android, funzioni legate all'intelligenza artificiale e un design curato in ogni aspetto.

-35% di sconto su Xiaomi Redmi A3: nella fascia entry-level, il Redmi A3 è la soluzione perfetta da regalare a ragazzi o anziani come primo smartphone. Buona la fotocamera e la qualità costruttiva che lo rende ben resistente, con una memoria capiente da 128 GB.

-32% di sconto su OPPO A79 5G: con un display da 6.72 pollici e doppia fotocamera, questo smartphone di Oppo è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto economico ma performante e leggero. Arriva con un supporto magnetico per auto incluso in confezione.

-21% di sconto su Samsung Galaxy S24: il nuovo arrivato nella linea premium di Samsung, il Galaxy S24 si contraddistingue per potenza, velocità e funzioni dedicate all'intelligenza artificiale, oltre che per una capiente memoria da 256 GB.

-16 % di sconto su OPPO Reno 12 5G: un buon medio gamma con tripla fotocamera, ampio display a 120 Hz e ben 12 GB di RAM per una velocità elevatissima. Anche qui troviamo un supporto magnetico per auto incluso in confezione.

-15% di sconto su Google Pixel 8a: tra i più apprezzati della fascia media, il Google Pixel 8a vi viene fornito con una cover in silicone e antimacchia, mentre la configurazione dello smartphone presenta un'ampia memoria da 256 GB.

– 11% Samsung Galaxy S24 Ultra: il top di gamma di Samsung, con S Pen e caricabatterie inclusi, display QHD da 6.8 pollici e funzioni d'intelligenza artificiale integrate.

