video suggerito

Amazon Prime Day 2024: le migliori offerte sui prodotti per studenti con sconti fino al 55% Dalle agende ai tablet, dai powerbank agli zaini per PC: le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2024 per studenti di ogni età da cogliere al volo martedì 16 e mercoledì 17 luglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono cominciate le offerte dell'Amazon Prime Day 2024 con sconti in corso su prodotti di tutte le categorie per ben due giorni di fila, ovvero oggi, martedì 16 luglio 2024, e domani, mercoledì 17.

Se siete degli studenti, questa è l'occasione giusta per rifarsi il set di strumenti e accessori per un back to school più organizzato, efficace, comodo e persino divertente grazie alle tante offerte disponibili. Ancora meglio, poi, se si approfitta di queste offerte usufruendo di tutti i vantaggi del piano Amazon Prime Student, di cui è possibile fare una prova gratuita per 90 giorni senza costi aggiuntivi, con spedizioni veloci e ore di intrattenimento con le piattaforme di streaming come Amazon Prime Video.

Qui vi lasciamo una nostra selezione di prodotti per studenti in offerta, con sconti fino al 55% per il Prime Day 2024.

Le migliori offerte per studenti per l'Amazon Prime Day 2024 con sconti fino al 55%

Andiamo ora a scoprire quali sono le offerte per studenti più interessanti con sconti fino al 55%: tra zaini, powerbank, PC portatili e tablet, qui troverete una selezione di prodotti per tutte le esigenze.

-55% di sconto sul notebook ACEMAGIC: tra le offerte più importanti in ambito tech, salta subito all'occhio questo PC portatile della ACEMAGIC perfetto per studio, intrattenimento e persino per giocare un po' o usare programmi specifici per dar sfogo alla propria creatività nel tempo libero.

-25% di sconto sul notebook Samsung Galaxy Book 3: prodotti slim e facilmente trasportabili (ma anche tanto potenti) sono indispensabili nella vita di tutti i giorni di uno studente. Perciò, questo notebook della Samsung risulta perfetto sia per peso e dimensioni che per potenza e prestazioni.

-23% di sconto su Apple Pencil 2nd Gen: per chi è appassionato di prodotti Apple e ha un iPad a disposizione da usare per prendere appunti, note e sottolineature, l'Apple Pencil di seconda generazione è il prodotto ideale per studenti di tutte le età.

-20% di sconto su Powerbank VRURC 20000 mAh: che si tratti di liceali o universitari, è molto probabile che le giornate siano lunghe e piene di spostamenti, e non sempre le batterie dei nostri smartphone o tablet reggono questi ritmi: per questo, il powerbank VRURC da 20.000 mAh è la soluzione ad ogni problema.

-20% di sconto su zaino per PC VODLBOV: elegante, capiente, sicuro. Questo zaino per PC è l'ideale per chi vuole viaggiare comodo ma senza rinunciare allo stile.

-19% di sconto su zaino EASTPAK PINNACLE: Per chi non è necessariamente in cerca di una tasca apposita per PC ma punta solo a tanta capienza e comodità per ogni genere di oggetto da trasportare (o anche semplicmeente per tanti, tanti libri da portarsi dietro), questo zaino è tra le soluzioni più interessanti sul mercato.

-18% di sconto su tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE: veloce, potente, piccolo e con penna inclusa: questo tablet della Samsung è il re della fascia medio-bassa, apprezzatissimo inoltre per il suo sistema operativo veloce e ricco di funzioni per il multitasking.

-16% di sconto su astuccio STILORD in pelle: un astuccio elegante e capiente, perfetto per dare un tocco di originalità al proprio set di strumenti per lo studio.

-13% di sconto su Apple iPad 2022: tutta l'affidabilità di IOS in un corpo compatto e dal display bellissimo. Si tratta di uno dei tablet più apprezzati sul mercato, con una grande autonomia negli anni.

-6% di sconto su agenda 2024-25 POPRUN: un prodotto tanto semplice quanto efficace, con un'ottima gestione degli spazi delle pagine dedicate a rubrica, calendario e programmazione delle attività.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.