I migliori ferri arricciacapelli del 2025 per un’acconciatura perfetta: guida all’acquisto

La nostra top 5

A chiunque porti i capelli lunghi piace avere la chioma sempre sistemata e in ordine, con una piega ben fatta e magari boccoli morbidi che donano volume ed eleganza. Ma per ottenerla velocemente e in maniera impeccabile senza aver bisogno di un parrucchiere bisogna procurarsi un ferro arricciacapelli. In vendita si trovano diversi modelli e diverse tipologie di arricciacapelli: di seguito cerchiamo di aiutarvi a fare chiarezza e a capire quali sono le caratteristiche che fanno la differenza e che rendono un arricciacapelli il migliore per le vostre esigenze.

Infatti, per poter scegliere quello giusto bisogna tenere conto della lunghezza dei capelli, del peso del dispositivo e della sua ergonomia, ma anche del livello di tecnologia del modello scelto e delle funzioni e accessori disponibili. Insomma, non è un acquisto da fare sotto gamba, anche perché i marchi da mettere a confronto sono diversi: i più richiesti sono Babyliss e Dyson, ma ce ne sono tanti altri ritenuti top di gamma dai professionisti del settore: la scelta dipende anche molto dal costo che potete sostenere.

BaByliss C1800E Curl Secret Steam

Il migliore automatico

Consigliato a chi cerca un arricciacapelli: con funzione vapore; in ceramica; leggero

Pro: nella confezione è compresa una spazzolina per pulire il serbatoio dopo l'uso

Contro: sulla confezione non è spiegato come regolarsi per la funzione vapore, ma bastano pochi tentativi per capire qual è il giusto quantitativo d'acqua

Un arricciacapelli automatico è apprezzato perché il dispositivo ruota da solo, senza il minimo sforzo. Tra i migliori di questo tipo c'è il BaByliss C1800E Curl Secret Steam, apprezzato perché si scalda e acconcia in pochi secondi; è pensato per proteggere i capelli, quindi efficace anche sui capelli più secchi e rovinati. Realizzato con rivestimento in ceramica, fa sì che il capello non entri in contatto diretto con il calore. Inoltre, consente di scegliere tra tre livelli di durata del getto e tre livelli di temperatura: in questo modo riuscirete non solo a preservare il capello, ma anche a creare acconciature sempre diverse. Se avete i capelli particolarmente secchi, potete usufruire del serbatoio per attivare la funzione vapore e lavorare sul capello umido.

Bellissima Imetec Beach Waves Gt20

Il migliore per beach waves

Consigliato a chi cerca un arricciacapelli: con piastre girevoli; con temperatura regolabile; per onde personalizzabili

Pro: questo modello personalizzabile permette di ottenere onde sia strette che larghe, in base alle proprie preferenze

Contro: non è l'alleato per avere i boccoli, ma è perfetto per acconciature giovanili ed estive

Per ottenere delle beach waves alla moda, non potete non avere l'arricciacapelli Bellissima Imetec Beach Waves Gt20, approvato anche dai professionisti del mestiere. Grazie al pulsante laterale, le piastre girevoli possono essere fatte ruotare: in questo modo potrete scegliere se realizzare onde strette oppure onde large, in base alle vostre preferenze. L'intera superficie delle piastre è rivestita in ceramica, materiale ideale per proteggere i capelli dal contatto diretto con il calore. Il sistema Thermo Control System, inoltre, vi consente di regolare manualmente la temperatura, che può oscillare da 160° a 200°.

Rowenta CF2112

Il più economico

Consigliato a chi cerca un arricciacapelli: con cavo girevole; leggero; ergonomico

Pro: il thermo control system permette di personalizzare la temperatura dell'arricciacapelli manualmente, senza rischiare di rovinarsi i capelli

Contro: non è tra gli ultimi modelli del marchio, ma svolge bene il suo lavoro e permette di realizzare acconciature impeccabili

A proposito di budget economico, vi consigliamo di dare un'occhiata anche all'arricciacapelli Rowenta CF2112. Il ferro di questo modello ha un diametro di 16 millimetri e consente di ottenere dei boccoli particolarmente stretti. Il rivestimento in ceramica consente al calore di diffondersi uniformemente su tutta la chioma, oltre ad aggiungere maggiore stile al design dell'elettrodomestico. Grazie al pratico anello posto alla base del cavo, è possibile appendere l'arricciacapelli ad un gancio, quando non è in uso. Inoltre, il cavo di alimentazione lungo consente di muovervi agevolmente, anche quando la presa non è nelle vicinanze di uno specchio.

Ghd Curve Classic Wave Wand

Il modello professionale

Consigliato a chi cerca un arricciacapelli: con tecnologia ultra-zone; conico; con spegnimento automatico; top di gamma

Pro: consigliato da tutti i parrucchieri, questo arricciacapelli acconcia senza bruciare

Contro: tutti coloro che l'hanno provato si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto

Tra i marchi di dispositivi per i capelli più apprezzati al momento c'è sicuramente Ghd, il numero uno, stando alle recensioni dei professionisti. Tra tutti i modelli disponibili al momento, vi segnaliamo in particolare l'arricciacapelli Ghd Curve Classic Wave Wand. Si riscalda in circa 25 secondi e, grazie alla tecnologia ultra-zone, mantiene la temperatura di styling ottimale in maniera automatica (circa 185°), per garantire risultati impeccabili in ogni occasione. Dopo 30 minuti di inattività, si spegne automaticamente. Il fusto ha la forma conica e un diametro di 26-38 millimetri: permette di ottenere onde più o meno larghe, a seconda dell'altezza a cui vengono arrotolati i capelli.

Dyson Airwrap Complete

Il migliore per capelli fini

Consigliato a chi cerca un arricciacapelli: top di gamma; accessoriato; che non brucia

Pro: grazie ai numerosi accessori compresi nella confezione, il Dyson Airwrap può essere usato non solo per arricciare, ma anche per volumizzare e lisciare

Contro: ha un costo molto elevato, ma giustificato dalla tecnologia con cui è realizzato e dal suo design, oltre che dal numero di accessori

Tra i set di dispositivi per capelli più completi in vendita c'è certamente il Dyson Airwrap Complete, un cofanetto che, grazie ai numerosi accessori che comprende, permette di modellare e piegare i capelli come si preferisce. Trovate, infatti: una spazzola lisciante dalle setole dure, una spazzola lisciante dalle setole morbide, una spazzola volumizzante rotonde, due coni da 30 millimetri, due coni da 40 millimetri, un pre-styler per l'asciugatura e una spazzola per la pulizia del filtro. Ogni accessorio si utilizza in maniera intuitiva e può essere combinato agli altri per ottenere acconciature sempre diverse e sempre impeccabili. Sebbene il prezzo del Dyson Airwrap sia maggiore rispetto a quelli degli altri dispositivi, è giustificato dalla qualità dei materiali, dal trattamento che il capello riceve e dalle numerose pieghe che permette di effettuare.

Come funziona e come usare l'arricciacapelli

L’arricciacapelli modella i capelli tramite il calore. Più spessi sono i capelli, maggiore dovrà essere la temperatura del dispositivo, per ottenere il migliore risultato possibile. Se avete i capelli molto sottili e temete di bruciarli, invece, è bene abbassare la temperatura al minimo e, se presente, sfruttare la modalità "a vapore": gli arricciacapelli a vapore, infatti, permettono di modellare le ciocche inumidendole, in modo da evitare il contatto diretto con il calore.

Per quanto riguarda l'effetto finale, tutto dipende da quanto avvolgete la ciocca: più su salirete, più pieno sarà il risultato. Se, invece, volete ravvivare solo le punte, avvolgete fino alla metà delle lunghezze.

Tipologie di arricciacapelli

Non tutti gli arricciacapelli sono uguali. Diverse possono essere le conformazioni, le funzionalità e le caratteristiche tecniche.

Il modello standard è quello dell'arricciacapelli cilindrico. Si tratta di un tubo circolare con l'estremità appuntita. Quello che può cambiare è il diametro del tubo: più è largo, più largo sarà il boccolo ottenuto.

Se volete ottenere un mosso meno classico, allora vi consigliamo, invece, l'arricciacapelli conico: avvolgete la ciocca intorno al ferro tenendo la punta verso il basso, in modo da creare delle onde a spirale molto strette.

Ma perché limitarsi a ricreare un solo tipo di piega? Gli arricciacapelli multi-styler vi consentono di cambiare pettinatura ogni volta che preferite, sostituendo la punta del ferro. Solitamente, gli accessori intercambiabili sono compresi nella confezione.

Chi ha i capelli molto sottili, può affidarsi alla piastra arricciacapelli: simile ad una piastra per capelli lisci, ha due coni intercambiabili al posto delle piastre. Anche in questo caso si hanno a disposizione diversi accessori su cui fare affidamento ogni volta che vorrete cambiare stile.

Infine, vi segnaliamo l'arricciacapelli automatico, una scatola tubolare corta in cui inserire le ciocche: i boccoli verranno fuori automaticamente. In questo modo non dovrete faticare per realizzare una piega, soprattutto se non avete molta manualità.

Come scegliere il miglior arricciacapelli

Scegliere l'arricciacapelli giusto non è molto complicato, ma l'acquisto deve essere valutato attentamente, in modo da essere certi di aver scelto il modello più adatto per le proprie esigenze. Tra le caratteristiche da prendere in considerazione ci sono il range di temperatura raggiungibile e la tecnologia di funzionamento, i materiali, la facilità d'uso e la maneggevolezza.

Tecnologia di funzionamento

Gli arricciacapelli classici permettono la piega delle ciocche tramite il calore. Solitamente, la temperatura può essere impostata manualmente selezionando il grado che si preferisce in un range tra 180° e 220°. Attenzione, però: più è alta la temperatura, più è alto il rischio di bruciare e rovinare i capelli; assicuratevi, dunque, di selezionare quella più adeguata, senza esagerare.

Una buona soluzione, soprattutto se si hanno i capelli molto secchi, è scegliere un arricciacapelli a vapore. Questa tecnologia di funzionamento si basa sul rilascio del vapore, che permette di lavorare sul capello sempre umido, danneggiandolo il meno possibile.

Per evitare l'effetto crespo, invece, scegliete un arricciacapelli con effetto ionizzatore, una tecnologia che lavora i capelli elettrizzandoli il meno possibile.

Materiale

Quando si parla dei materiali, ci si riferisce in particolar modo al rivestimento utilizzato per le piastre che entrano in contatto con i capelli. Il più utilizzato è certamente la ceramica, perché distribuisce il calore in maniera uniforme e riduce al minimo lo stress sui capelli.

In alternativa, potete scegliere modelli in cui la ceramica è combinata con la tormalina e/o con il titanio, materiali che contribuiscono a rendere l'arricciacapelli più leggero e più scorrevole sui capelli.

Facilità d'uso

Assicuratevi che il modello di arricciacapelli acquistato abbia alcune caratteristiche che, seppur non essenziali per il funzionamento, ne facilitano l'utilizzo.

Per esempio, potrebbe tornare utile avere a disposizione il sistema di bloccaggio della barra del ferro, in modo da non dovervi preoccupare di reggerlo mentre fate la piega. O ancora, è conveniente che le estremità del ferro siano rivestite con materiale isolante, in modo da non scottarvi durante l'uso.

Maneggevolezza

Tanto quanto il phon o la piastra per capelli, questo elettrodomestico non deve essere molto pesante: assicuratevi che sia leggero e facile da manovrare, in modo da non avere difficoltà nel tenerlo in mano a lungo.

Quanto costa un arricciacapelli?

Un arricciacapelli può essere molto economico o molto costoso, tutto dipende dalla tecnologia con cui è realizzato, dai materiali e dalle funzioni di cui dispone. I modelli low cost non superano i 100 euro, mentre quelli di fascia alta possono superare i 200 euro. Fa eccezione il Dyson AirWrap, che arriva a costare più di 500 euro.

Dove comprare gli arricciacapelli

Gli arricciacapelli sono venduti in tutti i punti vendita dedicati agli elettrodomestici e ai dispositivi per la cura della persona. In alternativa, se non avete tempo di recarvi personalmente in negozio o volete confrontare i prezzi, potete dare un'occhiata alla sezione dedicata agli arricciacapelli presente su Amazon.

