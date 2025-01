Le migliori spazzole liscianti del 2025 per capelli voluminosi

video suggerito

La nostra top 5

La spazzola lisciante è uno strumento sempre più utilizzato dalle donne per avere una piega perfetta in pochi minuti. Grazie a questa speciale spazzola, i capelli saranno ordinati e voluminosi, ben acconciati come se foste andati dal parrucchiere.

In vendita se ne trovano ormai tantissime, con e senza fili, rotanti e non: di seguito scendiamo nel dettaglio di tutte le tipologie esistenti e vi presentiamo i migliori modelli in commercio, in modo che possiate procedere all'acquisto consapevoli di quello di cui avete bisogno.

Philips serie 7000

La migliore spazzola lisciante che asciuga

Consigliata a chi cerca una spazzola lisciante: leggera; facile da maneggiare; versatile

Pro: nonostante le dimensioni tutt'altro che compatte, quesa spazzola risulta comunque molto maneggevole

Contro: la sua doppia funzionalità rende l'effetto più simile a una piega con il phon che a una stiratura con la piastra, ma è comunque lisciante

Se cercate una spazzola lisciante versatile, quella che fa per voi è la Philips Essential Care Styler, che può asciuga e piega contemporaneamente ed è dotata anche di accessorio per ricreare i boccoli. La tecnologia ThermoProtect assicura la giusta temperatura durante la fase di asciugatura, mentre la presenza di ioni negativi elimina l'elettricità statica e dona luminosità e nutrimento alla chioma, scongiurando il fastidioso effetto crespo.

BaByliss Brush & Style AS200E

La migliore rotante

Consigliata a chi cerca una spazzola lisciante: che non rovini i capelli; con setole morbide; economica

Pro: la testina larga permette di avere un risultato ottimale in pochissimo tempo

Contro: il tasto di accensione e spegnimento nella parte interna del manico rischia di essere premuto involontariamente, ma basta girare il manico dal lato giusto per evitarlo

Una spazzola lisciante rotante è facile da manovrare, perché non richiede sforzi o capacità: la BaByliss Brush & Style AS200E è la migliore tra quelle di questo tipo. Le setole di cui si compone sono morbide e in ceramica e la spazzola è implementata con la tecnologia ionica, che permette di eliminare il crespo. La temperatura può essere regolata su tre livelli e il cavo di alimentazione è flessibile, non impedisce i movimenti.

Bellissima Imetec Magic Shine

La migliore per non rovinare i capelli

Consigliata a chi cerca una spazzola lisciante: leggera; per capelli lunghi; in ceramica

Pro: perfetta per donare un effetto di liscio naturale anche ai capelli di lunghezza media e corti

Contro: ideale per chi ha i capelli lunghi, potrebbe risultare poco efficace per chi ha i capelli corti

Quando si acquista un accessorio per acconciare i capelli, bisogna assicurarsi che non li rovini. La spazzola lisciante Bellissima Imetec Magic Shine, realizzata in ceramica e con tecnologia agli ioni, li modella proteggendoli dal calore. La temperatura è regolabile, da un minimo di 160° fino a 210°. Elimina l'effetto crespo, lavorando sia la radice che le punte. La si trova disponibile in due colori.

Dyson Airwrap Smooth + Control Styler

La migliore per capelli corti

Consigliata a chi cerca una spazzola lisciante: completa; top di gamma; professionale

Pro: il Dyson Airwrap è completo di tutti gli accessori per uno styling perfetto

Contro: ha un costo elevato, ma giustificato dalla sua tecnologia e dal numero di accessori

Anche i capelli corti possono essere acconciati con facilità, per esempio con il Dyson Airwrap Smooth + Control Styler, il top di gamma in fatto di styler per capelli. Nella confezione non troverete non solo tre spazzole liscianti, ma anche quattro coni per ricreare onde e un beccuccio per l'asciugatura. La tecnologia di questo apparecchio è tale che i capelli non si bruciano e non si rovinano. I capelli saranno messi in piega in pochi minuti e il risultato sarà molto professionale.

Tymo Ring Plus

La migliore senza fili

Consigliata a chi cerca una spazzola lisciante: accessoriata; con riscaldamento rapido; di design

Pro: il design della pulsantiera è pensato per poter manovrare il manico in ogni modo senza scottarsi

Contro: non è una spazzola rotante, è leggera e facile da manovrare

Una spazzola lisciante senza fili è perfetta per chi vuole utilizzarla lontana da una presa di corrente. La spazzola lisciante di Tymo è la migliore di questo tipo, apprezzata soprattutto perché accessoriata. Nella confezione, infatti, trovate anche un guanto da indossare per non scottarvi e delle forcine per fermare le ciocche divise, in modo da procedere nel modo giusto e realizzare una piega perfetta.

Come funziona la spazzola lisciante?

La spazzola lisciante può essere di forma tonda o quadrata proprio come le normali spazzole, ma sfrutta l'energia elettrica per riscaldarsi e stirare i capelli mentre li pettiniamo. La maggior parte dei modelli in commercio prevedono che le spazzole siano inserite in corrente, con un cavo solitamente girevole per dare maggiore libertà di movimento, ma esistono anche dei modelli a batteria per chi è alla ricerca di una spazzola elettrica senza fili.

In generale, se la spazzola ha molte setole riscaldanti farà il suo lavoro più velocemente, ma in realtà dipende anche dalla tipologia di capello che avete: una chioma folta avrà bisogno necessariamente di una spazzola più grande e con più setole, mentre chi ha i capelli sottili può optare anche per un modello più compatto e con meno setole.

A meno che non abbiate scelto un modello di spazzola elettrica che asciuga anche i capelli, prima di utilizzare la spazzola è necessario che la chioma sia completamente asciutta: se volete applicare termoprotettori, olii o altri spray nutrienti, dovete stare attente a fare assorbire il tutto prima di utilizzare la spazzola. Se avete i capelli fini e abbastanza lisci, o se volete uno styling liscio ma senza effetto "spaghetto", vi basterà semplicemente pettinarvi i capelli come quando usate un normale pettine. Se invece avete una chioma più difficile da domare, o volete un effetto super liscio, sarà necessario dividere i capelli in ciocche da spazzolare più volte, fino a ottenere l'effetto desiderato.

Come scegliere la migliore spazzola lisciante

Quali sono gli aspetti di cui tenere conto quando si sceglie una spazzola lisciante? Vediamoli insieme.

Sicurezza

I modelli che ti proponiamo sono tutti certificati e soprattutto sicuri: la sicurezza è l'aspetto fondamentale da valutare prima di acquistare una spazzola lisciante, perché con l'elettricità, le alte temperature e il cuoio capelluto non si scherza. Un buon plus è la presenza dello spegnimento automatico, per evitare incidenti in caso ci si dimentichi di spegnere l'apparecchio.

Materiali

La seconda cosa da tenere in considerazione è il materiale con cui sono rivestite le setole riscaldanti: le migliori spazzole elettriche possiedono un rivestimento in ceramica e dispongono di uno ionizzatore, che ha un'azione antistatica in grado di contrastare l'effetto crespo.

Temperatura

Assicuratevi di scegliere un modello in cui la temperatura sia regolabile: la maggior parte dei modelli possono essere regolati dai 150 ai 230°C e, in questo modo, si evita di bruciare i capelli troppo sottili.

