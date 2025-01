video suggerito

Migliori bilance pesapersone del 2025: modelli a confronto e guida all'acquisto I migliori modelli di bilance pesapersone a confronto e una guida all'acquisto per puntualizzare sugli aspetti essenziali da tenere in considerazione prima di comprarne una.

La nostra top 5

La bilancia pesapersone è uno strumento indispensabile da avere in casa, soprattutto per chi deve tenere sotto controllo il peso, per motivi di salute o semplicemente perché ci tiene alla linea. In commercio se ne trovano tantissime tipologie, alcune in grado di misurare anche altri parametri, come la percentuale di grasso corporeo e massa muscolare.

Per aiutarvi a scegliere quella giusta, abbiamo stilato una classifica delle migliori bilance pesapersone, selezionandole tra le più vendute online e meglio recensite. Inoltre, dopo la classifica troverete una pratica guida all'acquisto, con tutti i fattori da considerare durante la scelta.

Per stilare la classifica delle migliori bilance pesapersone, abbiamo selezionato le più vendute e meglio recensite in particolare su Amazon. Per ogni bilancia troverete le principali caratteristiche tecniche e i pro e contro emersi dalle recensioni degli utenti che l'hanno acquistata.

Laica PS1054

La migliore digitale

Consigliata a chi cerca una bilancia pesapersone: top di gamma; con display di facile lettura; con diverse unità di misura

Pro: ha una buona portata, è realizzata con materiali di qualità e costa poco

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensita su Amazon hanno riscontrato leggere differenze di misurazione tra la prima e la seconda pesata, ma la staratura è minima e fisiologica

Se stai cercando una bilancia digitale, ti consigliamo di dare un'occhiata alla Laica PS1054. Laica è un'azienda specializzata nella produzione di bilance di ogni tipo e già questo è un'importante garanzia di qualità. Questo modello è dotato di piattaforma in vetro temperato spesso 6 mm, display LCD di facile lettura e batteria al litio sostituibile inclusa. La portata massima è di 180 kg ed è presente un tasto per la conversione dell'unità di misura da kg a lb o st. La bilancia ha accensione e spegnimento automatici. Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm.

Etekcity 9388H

La più precisa

Consigliata a chi cerca una bilancia pesapersone: in acciaio; facile da pulire; a pile

Pro: ha un bel design, è precisa e ha uno schermo retroilluminato di facile lettura. La pedana in acciaio inox risulta più sicura e igienica rispetto a quelle in vetro o plastica.

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensita su Amazon trovano scomoda la piattaforma in acciaio, perché fredda se utilizzata a piedi nudi.

Se ciò di cui hai bisogno è una bilancia pesapersone precisa, la bilancia Etekcity 9388H, questa volta con piattaforma in acciaio inox, più resistente e facile da pulire di quelle in vetro. Grazie a quattro sensori, la misurazione è molto accurata, con una precisione di 0,1kg/0.2l e una portata massima di 180 kg. Il display retroilluminato bianco da 74 x 40 mm è facile da leggere, anche al buio. La bilancia è dotata di autoaccensione, autospegnimento e autocalibrazione, per cui basta salire sulla pedana per una misurazione immediata. Funziona con due pile AAA, incluse nella confezione. Dimensioni: 30 x 30 x 2,2 cm.

Renpho ES-520BT

La migliore impedenziometrica

Consigliata a chi cerca una bilancia pesapersone: bluetooth; con applicazione associata; professionale

Pro: è ottima per tenere sotto controllo non solo il peso, ma anche l'indice di massa corporea, la massa muscolare, la massa grassa e molto altro.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno acquistata e recensita su Amazon, la misurazione di alcuni valori non sempre è precisa.

La bilancia smart RENPHO ES-520BT è impedenziometrica, quindi è perfetta per chi non vuole tenere sotto controllo solo il peso, ma anche l'indice di massa corporea e altri importanti parametri. Grazie alla tecnologia di superficie conduttiva BIA e ITO, infatti, è in grado di calcolare peso corporeo, BMI, percentuale di grasso corporeo, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, proteine, metabolismo basale, età corporea, grasso sottocutaneo, grasso viscerale e molto altro. Inoltre, la bilancia è dotata di connessione Bluetooth e può essere collegata all'app RENPHO, per tenere sotto controllo tutti i parametri, ma anche con Apple Health, Google Fit e Fitbit. Sempre tramite app, è possibile scegliere tre due unità di misura, chilogrammi e libbre. La capacità massima è di 180 kg, con una precisione di 0,05 kg. Funziona con quattro pile AAA incluse nella confezione. Dimensioni: 28 x 28 x 2,5 cm.

Laica PS7002

Il modello professionale

Consigliata a chi cerca una bilancia pesapersone: in vetro temperato; economica; compatta

Pro: pur non essendo una bilancia professionale e pur avendo un costo contenuto, è molto precisa nella misurazione del peso e degli altri parametri.

Contro: se non viene collegata allo smartphone, misura solo il peso.

Un'altra ottima bilancia smart è la Laica PS7002, che misura il peso corporeo, l'indice di massa corporea, il metabolismo basale, il peso dell'apparato scheletrico, la percentuale di massa grassa, quella di acqua e quella di muscolatura scheletrica. Grazie alla tecnologia Bluetooth, può connettersi allo smartphone e inviargli i dati relativi alla composizione. La portata massima è di 180 kg/396 lb. La piattaforma è in vetro temperato da 6 mm. Lo schermo LCD retroilluminato blu è di facile lettura. Dimensioni: 30,2 x 30,2 x 2,5 cm.

Salter 145 BKDR

La migliore meccanica

Consigliata a chi cerca una bilancia pesapersone: analogica; con quadrante di grandi dimensioni; precisa

Pro: l'ampia e robusta pedana fa sì che la bilancia regga pesi fino a 150 chili

Contro: non è consigliata a chi ha bisogno di tenere sotto controllo anche massa magra e massa grassa, ma è perfetta per un uso casalingo di base

Se non siete tecnologici e non avete grandi necessità, allora per voi sarà sufficiente una bilancia pesapersone di tipo meccanico, con quadrante classico e lancetta. La Salter 145 BKDR è tra le migliori che potete acquistare, perché rileva fino a 150 chili ed è molto precisa, rimandando il risultato sia in chili che in libbre. L'oggetto è leggero e facile da spostare da un ambiente all'altro.

Come scegliere la bilancia pesapersone

Dopo aver visto quali sono le migliori bilance pesapersone attualmente in commercio, vediamo ora quali fattori sono determinanti nella scelta della bilancia giusta.

Ovviamente, i primi elementi da valutare sono la tipologia della bilancia e le sue funzioni. È importante, poi, controllare qual è il peso massimo supportato e quali valori misura. Elementi secondari, ma comunque da tenere in considerazione, sono il design e i materiali. Infine, bisogna valutare il rapporto qualità-prezzo.

Vediamo tutto nei dettagli.

Tipologia

Prima di acquistare una bilancia, bisogna innanzitutto scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. I principali tipi di bilancia in commercio sono:

digitale , dotata di un display elettronico che indica il peso. Il funzionamento si basa su celle di carico, che misurano la variazione del passaggio di corrente e determinano la massa della persona o dell'oggetto che si vuole pesare. Le bilance di questo tipo sono le più moderne ed efficienti, offrono una misurazione precisa e hanno di solito un bel design. Attualmente sono le più diffuse in commercio;

, dotata di un display elettronico che indica il peso. Il funzionamento si basa su celle di carico, che misurano la variazione del passaggio di corrente e determinano la massa della persona o dell'oggetto che si vuole pesare. Le bilance di questo tipo sono le più moderne ed efficienti, offrono una misurazione precisa e hanno di solito un bel design. Attualmente sono le più diffuse in commercio; analogica , la classica bilancia con ago che segnala il peso su una scala. Il funzionamento è meccanico, cioè utilizza un ingranaggio interno. La taratura va fatta manualmente e non sempre la misurazione è precisa;

, la classica bilancia con ago che segnala il peso su una scala. Il funzionamento è meccanico, cioè utilizza un ingranaggio interno. La taratura va fatta manualmente e non sempre la misurazione è precisa; a colonna, usata spesso nelle farmacie e negli studi medici, permette di misurare anche l'altezza della persona. È una bilancia professionale, non adatta all'uso domestico perché costosa e ingombrante.

Funzioni

Il secondo fattore da prendere in considerazione nella scelta della bilancia è il numero e il tipo di funzioni che essa svolge, oltre alla misurazione del peso. Ovviamente, solo le bilance elettroniche sono in grado di svolgere più funzioni, quindi faremo riferimento a questa tipologia.

Le funzioni extra più utili sono:

taratura automatica , che garantisce misurazioni molto più precise rispetto a quelle delle bilance con taratura manuale;

, che garantisce misurazioni molto più precise rispetto a quelle delle bilance con taratura manuale; accensione automatica , che rende la misurazione semplice e veloce, perché basta salire sulla bilancia per accenderla e pesarsi;

, che rende la misurazione semplice e veloce, perché basta salire sulla bilancia per accenderla e pesarsi; spegnimento automatico , che spegne automaticamente la bilancia dopo qualche minuto di inutilizzo, per evitare di consumare le batterie;

, che spegne automaticamente la bilancia dopo qualche minuto di inutilizzo, per evitare di consumare le batterie; selezione dell'unità di misura , che permette di scegliere se indicare il peso in chilogrammi, libbre o stone;

, che permette di scegliere se indicare il peso in chilogrammi, libbre o stone; funzione tara, utile nelle bilance per pesare i bebè, perché permette di misurare il peso correttamente anche con una coperta appoggiata sul dispositivo.

Misurazione e peso massimo

Per quanto riguarda la misurazione, il primo elemento da considerare è la pedana della bilancia. Più questa è ampia, maggiore sarà la stabilità una volta saliti sulla bilancia e più accurata sarà la misurazione. Oltre alla dimensione, valutate bene anche il materiale con cui è fatta la pedana, che deve essere antiscivolo, per garantire la sicurezza anche in caso di misurazione con piedi bagnati. Alla base delle pedana, inoltre, devono esserci piedini stabili e antiscivolo.

Un altro aspetto importante è il peso massimo supportato dalla bilancia. La maggior parte dei modelli regge un peso massimo di 100 kg, quindi se avete bisogno di misurare un peso maggiore, verificate sempre che la bilancia arrivi a 150 kg. Valori maggiori, di solito, sono misurabili sono con bilance professionali.

Alcune bilance sono dotate di misurazione automatica, cioè sono subito pronte all'uso e indicano il peso sul display appena si sale sulla pedana. Altre, più scomode da utilizzare, vanno prima accese e sono pronte per pesare solo dopo qualche secondo.

Per quanto riguarda la precisione della misurazione, sicuramente le bilance elettroniche sono le più precise, anche se non tutte vantano una precisione pari a quella dei modelli professionali. Per stabilire se una bilancia è precisa oppure no, bisogna valutare la costanza di misurazione. Per farlo, bisogna pesarsi e poi ripetere la misurazione dopo qualche secondo. Se il valore non cambia, la misurazione è costante e quindi la bilancia è precisa.

Infine, non dimenticate di valutare la leggibilità del display, che deve essere grande e nitido, soprattutto se, oltre al peso, deve mostrare anche altri valori, come la massa grassa e muscolare. I migliori display sono quelli retroilluminati.

Materiali e design

Inutile negarlo: anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto se la bilancia deve essere posizionata in un posto visibile, ad esempio nel bagno. La maggior parte delle bilance elettroniche ha fortunatamente un design moderno e minimal, facile da abbinare a ogni ambiente.

Fate attenzione, però, anche ai materiali, che devono essere resistenti e durevoli. I migliori sono la plastica dura e il metallo, ma anche il vetro, a patto che abbia dei supporti antiscivolo sulla pedana e che non sia resistente ad urti e cadute.

Le migliori marche di bilance pesapersone

Le marche produttrici di bilance pesapersone sono moltissime, ma affidarsi alle più conosciute è sicuramente una buona garanzia di qualità. Ad esempio, sono ottime le bilance Laica, un'azienda specializzata nella produzione di apparecchi per la cura della persona. Altre buone marche sono Rowenta e Imetec.

Anche per quanto riguarda il prezzo, le bilance più costose sono di solito quelle con più funzioni e realizzate con materiali di qualità. Questo non vuol dire, però, che una bilancia economica non possa essere buona. In generale, vi consigliamo di non basare la vostra scelta solo sulla marca e sul prezzo, ma di valutare nel complesso il rapporto tra prezzo e caratteristiche del prodotto.

Dove comprare le bilance pesapersone

Tutti i negozi di elettrodomestici, ma anche quelli specializzati in prodotti per la cura della persona, vendono bilance. Ovviamente, la scelta è sempre limitata rispetto ai grandi store online, come Amazon, dove si trovano bilance pesapersone di ogni tipo, marca e prezzo.

