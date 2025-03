video suggerito

Comincia oggi la Festa delle Offerte di Primavera 2025: le 30 migliori offerte e gli sconti da non perdere su Amazon Ha inizio oggi, 25 marzo 2025, la Festa delle Offerte di Amazon. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 del 31 marzo sarà possibile acquistare a prezzi ribassati smartphone, smart tv, smartwatch, dispositivi per la cura del corpo, elettrodomestici per la casa e tutto quello che serve per rendere la casa tecnologica, ma non solo. L’evento, infatti, coinvolge con sconti e offerte imperdibili tutte le categorie merceologiche. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha preso il via la Feste delle Offerte di Primavera di Amazon 2025. Dalla mezzanotte di oggi, 25 marzo, fino alle 23.59 del 31 marzo sarà possibile acquistare sulla piattaforma e-commerce tutto quello che vi può servire approfittando di sconti importanti e offerte molto convenienti. Per esempio, potete approfittarne per acquistare un nuovo smartwatch, un laptop per lo smart working, uno smart tv di ultima generazione o magari uno smartphone, iPhone, Samsung o del brand che più preferite. Ma non solo: i prezzi ribassati sono applicati anche sui rasoi elettrici e gli epilatori Braun e non, sui frullatori a immersione e gli altri elettrodomestici per la cucina, sui robot aspirapolvere e tutto ciò che occorre per tenere la casa pulita e in ordine. Non mancano, poi, gli sconti applicati ai dispositivi domotici a marchio Amazon e su tutto ciò che può essere utile agli amanti del gaming.

Insomma: se state pensando di fare acquisti, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare tutto ciò che vi serve a un prezzo conveniente. Gli sconti sono accessibili a tutti, ma ovviamente i clienti Amazon Prime hanno la possibilità di accedere ad alcuni importanti vantaggi, di cui vi parliamo in modo approfondito in questo articolo.

Come funziona la Festa delle Offerte di Amazon 2025 e come partecipare

La Festa delle Offerte di Amazon è un evento che si ripete ormai da qualche anno e permette di acquistare la maggior parte dei prodotti in vendita sull'e-commerce a prezzi ribassati. L'evento è accessibile a tutti, basta iscriversi alla piattaforma: se non lo avete ancora fatto, accedete al sito di Amazon e inserite i vostri dati per iscrivervi e creare il vostro account.

Durante la settimana dell'evento, potrete acquistare tutto ciò che vi occorre con sconti che superano anche il 50%, ma potrete anche accedere a servizi specifici in modo vantaggioso. Ecco quali:

sconto del 30% sui prodotti della nuova collezione Sofia Grainge x Amazon Essentials , per avere a un prezzo conveniente capi eleganti per neonati e bambini;

, per avere a un prezzo conveniente capi eleganti per neonati e bambini; 25% di sconto sui prodotti per la cura della casa e del bucato per chi utilizza Amazon Fresh nelle zone coperte dal servizio di consegna della spesa in giornata a Milano, Torino, Roma e Bologna;

nelle zone coperte dal servizio di consegna della spesa in giornata a Milano, Torino, Roma e Bologna; un ulteriore 20% di sconto su alcuni capi della sezione Amazon Seconda Mano.

Ovviamente, gli iscritti a Prime potranno contare sulla consegna in massimo 48 e sulla scelta del punto di ritiro e del giorno di consegna, come previsto dall'abbonamento al servizio.

I 30+ migliori prodotti da acquistare durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

La lista delle offerte disponibili per questa settimana su Amazon è davvero lunga: qui trovi una raccolta degli sconti più importanti e dei prodotti must have che abbiamo deciso di raccogliere per facilitarti la scelta durante i tuoi acquisti. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, nell'evento sono coinvolte tutte le categorie merceologiche presenti sul portare e-commerce.

1. Forno a microonde Candy Idea

55% di sconto sul forno a microonde Candy Idea con 20 litri di capienza e 700 watt di potenza. Il programma Defrost garantisce che i prodotti rimangano freschi anche durante lo scongelamento, mentre tramite lo Start Express si attivano 30 secondi di massima potenza con un solo click.

2. Ring Intercom + Echo Pop Bianco

54% di sconto sul Ring Intercom + Echo Pop, i dispositivi di Amazon che rendono la casa più intelligente. Ring Intercom è un citofono che, grazie all'assistente vocale permette di interagire con gli ospiti e aprire la porta anche a distanza. Echo Pop, invece, può essere utilizzato per ascoltare musica, impostare timer e sveglie, fare liste della spessa ed accedere alle piattaforme per l'ascolto di audiolibri.

3. Robot aspirapolvere Lefant

52% di sconto sul robot aspirapolvere Lefant, tra i più tecnologici in vendita. Grazie alla connessione WiFi, è possibile controllarlo da remoto, programmando l'accensione e mappando il percorso. Può essere utilizzato anche sulla moquette e sui pavimenti più difficili da trattare, perché ha una forte potenza d'aspirazione.

4. Lavatrice Haier I-Pro Serie 7

43% di sconto sulla lavatrice Haier I-Pro Serie 7, un modello slim con carica frontale e cestello da 8 chili. Essendo una lavatrice di classe A, i suoi consumi sono controllati. Tramite il display touch è possibile accedere a 14 programmi di lavaggio già impostati e selezionare il programma Refresh per una semplice rinfrescata. Grazie allo smart detecting, l'elettrodomestico pesa automaticamente i capi inseriti nel cestello, per regolare l'erogazione di acqua ed evitare gli sprechi.

5. Smart tv LG 32LQ63006LA

41% di sconto sulla smart tv LG 32LQ63006LA, un modello da 32 pollici Full HD con processore α5 Gen 5 con AI, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, ideale per accedere alle piattaforme di streaming, ma anche per essere sfruttato per lunghe sessione di gaming; è compatibile con Google Home e Alexa.

6. Braun Series 5

41% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 5 con testina e lame flessibili, per raggiungere anche i punti più difficili senza tagliarsi. Può essere utilizzato sotto la doccia ed è venduto con base di ricarica e due accessori per la rasatura e regolabarba. La batteria si ricarica velocemente.

7. Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max

40% di sconto sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max, ideale per cucinare fino a 6 porzioni di cibo alla volta, grazie al cestello da 5 litri. Ha una potenza di 1500 watt ed è dotata di programmi pre-impostati a cui accedere tramite il display touch screen e che permetteranno di preparare prelibatezze in pochi minuti.

8. Asciugacapelli ghd Air

37% di sconto sul phon ghd Air, elettrodomestico per la cura dei capelli consigliato dai professionisti del settore. La tecnologia ionica avanzata che è alla base del suo funzionamento fa sì che la chioma venga asciuga velocemente e in modo uniforme senza che i capelli si brucino o si secchino troppo.

9. Epilatore Philips Lumea serie 8000

36% di sconto sull'epilatore Philips Lumea serie 8000, la giusta alternativa alla depilazione laser. La tecnologia SenseIQ fa sì che il dispositivo regoli autonomamente la pressione da fare sulle varie parti del corpo. Può essere quindi utilizzato non solo su braccia e gambe, ma anche sul viso e sulla zona bikini, intervallando gli accessori compresi nella confezione.

10. Ferro da stiro Philips PerfectCare Compact

36% di sconto sul ferro da stiro Philips PerfectCare Compact, un modello con caldaia da 1,5 litri e una potenza di 2400 watt. Dotato di tecnologia OptimalTEMP assicura una stiratura facile e veloce e zero bruciature su qualsiasi tipo di tessuto, anche il più delicato.

11. Scopa a vapore Polti Vaporetto SV440 Double

36% di sconto sulla scopa a vapore Polti Vaporetto SV440 Double, un modello 2 in 1 con pulitore portatile e 1500 watt di potenza. Si riscalda in 15 secondi e grazie agli 11 accessori inclusi nella confezione può essere utilizzata per raggiungere anche gli angoli più alti o nascosti e su tappeti, divani e altri tessuti.

12. Smartphone Samsung Galaxy A16 5G

35% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A16 5G, con sistema operativo Android 14 e display Super AMOLED da 6.7″ e FHD+. Questo modello è ideale per chi ha bisogno di un telefono semplice da utilizzare e con un prezzo non eccessivo, ma che garantisca ottime prestazioni. La sua memoria è espandibile fino a 1,5 tera.

13. Asse da stiro Foppapedretti

32% di sconto sull'asse da stiro Foppapedretti nella versione in legno di faggio verniciato wengé. Oltre a essere solido e affidabile grazie al materiale pregiato con cui è realizzato, è elegante e bello a vedersi. Le rotelle ne facilitano il trasporto una volta chiuso.

14. Stampante multifunzione HP Envy

29% di sconto sulla stampante multifunzione HP Envy, un modello a getto d'inchiostro che permette di stampare a colori in formato A4 e in modalità fronte/retro automatica. Veloce e affidabile, può essere gestita da remoto tramite l'applicazione dedicata. Nel prezzo dell'offerta sono inclusi 3 mesi di ricariche d'inchiostro.

15. Soundbar Bose Smart Dolby Atmos

27% di sconto sulla soundbar Bose Smart Dolby Atmos, un diffusore audio con bluetooth che può essere collegato alla tv o ad altri device per ampliare il loro suono. Grazie all'impostazione di controllo vocale, può essere associato ad Alexa o altri assistenti vocali.

16. Frullatore a immersione Moulinex DD6558 Quickchef

27% di sconto sul frullatore a immersione Moulinex DD6558 Quickchef, realizzato con tecnologia Powelix e dotato di motore con 10 velocità. Nella confezione sono compresi 3 accessori: un bicchiere da 800 ml, un tritatutto da 500 ml e una frusta. Le lame e il corpo macchina sono realizzati in acciaio in ossidabile.

17. Tineco Floor One S7 FlashDry

27% di sconto sulla lavapavimenti Tineco Floor One S7 FlashDry, che rimuove lo sporco, lava e asciuga i pavimenti in una sola passata, grazie all'aria calda fino a 70 gradi; in alternativa, può essere utilizzata semplicemente come aspirapolvere, a secco. Pur essendo senza fili, si ricarica velocemente ed ha una batteria a lunga durata. Inoltre, si tratta di un modello autopulente.

18. Tosaerba Gardena PowerMax

27% di sconto sul tosaerba Gardena PowerMax, l'alleato ideale per dare un nuovo volto al proprio giardino senza faticare troppo. Permettere di regolare l'altezza del taglio a proprio piacimento e anche la velocità di lavorazione. Il serbatoio ha una capacità di 45 litri.

19. Laptop Microsoft Surface Laptop Go 3

22% di sconto sul laptop Microsoft Surface Laptop Go 3, un modello Windows 11 ideale per lo smart working, perché leggero e facile da utilizzare; è dotato di un display da 12,45″ e un processore Intel Core i5. Ha una memoria da 8 giga di RAM e 256 GB di SSD. Lo si trova disponibile in color platino.

20. Smartwatch Apple Watch Series 9 GPS + Cellular

20% di sconto sullo smartwatch Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, perfetto non solo da sfruttare per leggere notifiche, inviare messaggi o rispondere alle chiamate, ma anche per monitorare i propri parametri durante l'attività fisica. Il display retina è elegante e si visualizza perfettamente anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

21. Dispositivi Amazon in offerta

Durante la festa delle offerte Amazon, anche i dispositivi del marchio possono essere acquistati a un prezzo conveniente:

22. Dispositivi Apple da acquistare durante la Festa delle Offerte 2025

Gli amanti del marchio Apple potranno approfittare per acquistare uno o più dispositivi a prezzi convenienti:

23. Elettrodomestici da cucina a prezzi ribassati

Anche per gli amanti della cucina potrebbe essere un buon momento per acquistare nuovi elettrodomestici, come per esempio:

24. Videogiochi e altri accessori per il gaming tra cui scegliere su Amazon

Se siete gamer e avete bisogno di nuovi videogiochi o nuovi accessori per la postazione, questo evento potrebbe essere utile per fare acquisti.

25. Computer portatili da acquistare durante la Festa delle Offerte

Avete bisogno di un nuovo computer portatile? Anche per questa categoria la scelta non manca:

26. Smartphone in promozione

La stessa cosa vale per gli smartphone: anche in questo caso potete scegliere tra diversi marchi top di gamma e modelli di ultima generazione.

27. Smartwatch a prezzi convenienti da confrontare su Amazon

Se invece siete sempre in movimento o fate sport outdoor, può farvi comodo acquistare uno smartwatch che vi dia libero accesso alle notifiche e ai vostri parametri vitali pur mantenendo le mani libere:

28. Tablet in sconto

In alternativa, potete pensare di acquistare un nuovo tablet, per poter studiare e lavorare ovunque senza appesantire troppo lo zaino.

29. Elettrodomestici per la pulizia della casa per l'occasione

Anche chi pensa sia arrivato il momento di sostituire gli elettrodomestici per pulire la casa non rimarrà deluso durante questo evento.

30. Dispositivi per la cura della persona in offerta su Amazon

Infine, è bene ricordarsi di prendersi cura anche di se stessi, con epilatori, rasoi e tutto ciò che è pensato per ritagliarsi momenti di relax.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.