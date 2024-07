video suggerito

Prime Day Amazon: fino al 47% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata Una selezione delle migliori offerte Prime Day Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata Braun in sconto fino al 47%, con prodotti innovativi a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Epilatori elettrici e a luce pulsata rappresentano gli strumenti ideali per curare al meglio viso e corpo per donne di ogni età. Eppure, puntare a prodotti che sia davvero piacevole usare non è sempre facile: ecco perché abbiamo raccolto per voi le migliori offerte di Prime Day Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata Braun in sconto fino al 47%, per garantirsi una coccola in più nel trambusto della quotidianità, o per far felice una persona a cui si vuol bene regalando un prodotto di prima qualità e che soddisfi sia per risultati che per comodità d'uso.

Top di gamma in sconto fino al 47% per il Prime Day Amazon

Andiamo ora a scoprire quali sono le offerte top di gamma sui migliori epilatori elettrici e a luce pulsata di Braun in sconto fino al 47%, per il Prime Day Amazon.

– 47% di sconto su Braun Skin I-Expert PL7387: perfetto per chi desidera ottenere un'epilazione durevole fino ad un anno con risultati visibili in sole 3 settimane, l'epilatore a luce pulsata è corredato di un'applicazione che guida passo passo durante l'utilizzo, monitorando in tempo reale la copertura della pelle e adattandosi in maniera automaticamente alla tonalità della pelle, grazie alla tecnologia Cyden. Sicuro da usare, l'epilatore è confortevole e utilizzabile su tutto il corpo.

– 44% di sconto su Braun Silk-épil 9 Wet&Dry: perfetto per chi ama utilizzarlo sotto la doccia o nella vasca da bagno, riducendo la sensazione di dolore. Dotato di una testina oscillante e di un comodissimo manico ergonomico; con le sue 40 pinzette MicroGrip rimuove i peli corti in una sola passata, anche i più sottili grazie alla luce SmartLight.

– 32% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 PL5358: adatto anche alla zona bikini, l'epilatore garantisce risultati visibili dopo le prime 3 settimane di trattamento; grazie alla sua tecnologia Skin Pro 2.0 la luce pulsata si adatta alla tonalità della pelle, diminuendo o aumentando l'impulso a seconda della necessità. Dispone di 2 modalità e può emettere fino a 125 impulsi di luce al minuto, adattando l'intensità nelle aree più sensibili del corpo.

– 14% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex 360°: il depilatore dispone di una testina flessibile, perfetta per catturare i peli anche nelle zone più difficili da raggiungere, rimuovendo peli corti che non verrebbero catturati da una semplice ceretta. In base alla pressione esercitata, il depilatore regola la velocità passando da modalità normale a modalità delicata, grazie alla tecnologia Smart Touch. Si può utilizzare anche in acqua, per ridurre al minimo il dolore; l'impugnatura è ergonomica, garantendo una presa sicura durante l'utilizzo.

Altri sconti su epilatori elettrici e a luce pulsata Braun

Nella lista di prodotti che segue abbiamo incluso modelli per ogni budget ed esigenza, selezionando i migliori per maneggevolezza, facilità d'uso e qualità.

– il 33% di sconto su Braun Face Spa 810: completo anche di spazzola per la pulizia del viso, il depilatore viso rimuove peli quattro volte più corti rispetto a una normale ceretta, e grazie alle batterie AA promette un'azione prolungata. Il depilatore è impermeabile, e può essere utilizzato durante la skincare quotidiana.

– il 26% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Set 9-681 3D: un vero e proprio set dedicato alla skincare, completo di prodotti utili per il viso, per il corpo e per i piedi. Le testine dell'epilatore sono completamente flessibili, per catturare i peli anche nelle aree difficili da raggiungere, senza rinunciare mai al comfort. L'epilatore è totalmente impermeabile, utilizzabile anche sotto la doccia, per ridurre al minimo il dolore.

– il 13% di sconto su Braun Face Epilatore Elettrico Donna FS1000: perfetto per preparare il viso al make-up, l'epilatore realizza una rimozione dei peli efficace e discreta, adatta al viso delle donne. Il design è piccolo e compatto, perfetto per portarlo ovunque si voglia. Grazie alla luce Smartlight i peli vengono individuati con precisione, e si può utilizzare anche in altre aree delicate del corpo.

– l'8% di sconto su Braun Silk-épil 5 Depilatore 5-041: il depilatore rimuove i peli che la ceretta non è in grado di catturare, con le pinzette dotate di tecnologia MicroGrip, senza però rinunciare al comfort, grazie ai rulli massaggiatori per ridurre le sensazioni di dolore durante l'utilizzo. Si può utilizzare sia a secco sia sotto l'acqua. Non sono presenti sostanze chimiche, e il depilatore può essere utilizzato quando si vuole, senza dover attendere la ricrescita dei peli.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.