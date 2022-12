La Nevermore Academy, il liceo di Mercoledì Addams esiste davvero: ecco dove si trova La maggior parte delle riprese di Mercoledì di Tim Burton sono state realizzate in set ricostruiti in Romania ma non mancano i luoghi reali dove sono state girate alcune scene.

A cura di Clara Salzano

La Nevermore Academy nella serie di Tim Burton

È ufficialmente iniziata la Mercoledì mania dopo il successo raggiunto dalla serie originale di Netflix realizzata da Tim Burton come spin off della Famiglia Addams. Il personaggio di Mercoledì è infatti già di tendenza per i look svelati nella serie che per la scelta della colonna sonora e siamo certi che presto inizieranno anche i tour alla scoperta delle location della serie. Se infatti la maggior parte delle riprese sono state realizzate in set costruiti appositamente in Romania, non mancano i luoghi reali dove sono state girate alcune scene. È il caso della Nevermore Academy, l'orinale scuola frequentata da Mercoledì Addams, che esiste davvero.

La scuola di Mercoledì Addams

Mercoledì Addams frequenta la Nevermore Academy, il liceo che accetta studenti di ogni tipo come licantropi e ragazzi con poteri soprannaturali. L'originale istituto nella serie viene collocato nei boschi del New England, a soli 25 minuti a piedi dalla pittoresca città di Jericho. Se, tuttavia, la storica cittadina è stata interamente ricostruita in Romania, le riprese della Nevermore Academy sono state realizzate all'interno del Castello di Cantacuzino, a Bușteni, sempre in Romania.

Il Castello di Cantacuzino

Il castello di Cantacuzino si trova a Bușteni ed è stato costruito nel 1911 su progetto dell'architetto Grigore Cerchez sul versante rumeno dei Carpazi. L'edificio ha un grande valore architettonico, storico, documentario e artistico per la Romania ed è stato scelto dallo scenografo della serie Mercoledì Addams, Mark Scruton, perché assomiglia ad un maniero in stile gotico del New England con aggiunte in stile eclettico dell'architettura di Bucarest. L'architetto Grigore Cerchez, incaricato dal principe Gheorghe Grigore Cantacuzino, soprannominato "Nababul" ("Il Nababbo"), di progettare il castello, è una figura di spicco dello stile neo-rumeno presente nell'edificio. Il castello di Cantacuzino, dove essere stata residenza estiva della famiglia del principe Grigore Cantacuzino fino al 1930, oggi è aperto al pubblico.