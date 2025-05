video suggerito

Qual è il paese più sottovalutato al mondo (con la versione “europea” delle cascate del Niagara) Sapete che esiste la versione europea delle cascate del Niagara (che si trova nel paese più sottovalutato al mondo)? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita e, complici le tariffe low-cost proposte dalle compagnie aeree economiche, sono moltissimi coloro che si propongono di girare l'Europa in lungo e in largo. Spesso, però, si visitano solo i paesi più "gettonati", dimenticando che esistono delle perle letteralmente nascoste. È il caso, ad esempio, del Montenegro, inserito nella lista dei paesi più sottovalutati al mondo da US News. In quanti sanno che è proprio tra le sue terre che si trova uno splendido parco nazionale con la sua suggestiva versione delle cascate del Niagara? Ecco dove si trova.

Perché il Montenegro è un paese sottovalutato

Il Montenegro passa solitamente inosservato ai viaggiatori internazionali, soprattutto se paragonato alla vicina Croazia, ma la verità è che nasconde dei veri e propri paradisi. Si affaccia sul Mar Adriatico e ospita spiagge tranquille, borghi medievali e aspri terreni montuosi, dunque dà la possibilità di spaziare tra le più svariate attività, dal rafting al relax al mare, fino ad arrivare all'escursionismo. Non mancano le città storiche, Kotor e Perast: sono patrimonio dell'UNESCO e vantano una squisita architettura barocca. Il luogo da visitare assolutamente? Le cascate di Cijevna, definite la versione europea delle più famose cascate del Niagara.

Cijevna

Dove si trovano le cascate naturali di Cijevna

Le cascate naturali di Cijevna si trovano a 10 minuti di auto da Podgorica, attraversano una regione rocciosa chiamata "lo Struge" (dal nome del percorso tortuoso del fiume) e raggiungono il loro massimo splendore in estate. Ancora fuori dai classici itinerari turistici, vengono visitate principalmente dai locali che vanno alla ricerca di acque gelide e totale relax. La più famosa è la Grande Cascata alta oltre 26 metri, la cui vista è letteralmente sbalorditiva all'alba. Si tratta di un luogo perfetto per la contemplazione e per la tranquillità, forse ancora più splendido delle cascate americane del Niagara, ormai vittima di overtourism. In quanti organizzeranno un viaggio in Montenegro per ammirarle?