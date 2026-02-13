Qual è la città europea in cui si possono vedere i ciliegi in fiore (come in Giappone)

Volete ammirare la fioritura dei ciliegi ma non avete la possibilità di volare in Giappone? Ecco qual è il paese europeo in cui si verifica un fenomeno simile.

La primavera si avvicina e con lei anche la fioritura dei ciliegi, evento che in Giappone riesce ad attirare ogni anno milioni di visitatori. Basta guardare le foto per capire il motivo: ci si ritrova di fronte un meraviglioso scenario, una sorta di mondo fatato in cui dominano i petali rosa e le atmosfere romantiche. In quanti sognano di vedere questo spettacolo almeno una volta della propria vita? Tutti coloro che non hanno né tempo, né disponibilità economica per volare in Oriente saranno lieti di sapere che esiste anche una versione europea della leggendaria fioritura: ecco dove.

Dove ammirare i ciliegi in fiore in Europa

Qual è il paese da visitare quando i ciliegi sono in fiore? Maiorca, considerata l'alternativa economica (e decisamente più vicina) del Giappone. Tra febbraio e marzo l'isola si riempie di fiori colorati che non hanno nulla da invidiare a quelli orientali, anzi, danno vita a uno scenario perfetto per foto super Instagrammabili. I mandorli, in particolare, sono tra i più belli, molto simili ai ciliegi grazie alle sfumature rosa dei fiorellini: portati secoli fa in terra spagnola, a Maiorca sono riusciti a prosperare nonostante i terreni secchi e poveri, diventando la base di molti prodotti locali.

Quanto costa una vacanza primaverile a Maiorca

Attualmente, stando alle stime, a Maiorca si contano dai 4 ai 7 milioni di mandorli, con grandissime concentrazioni a Son Servera e nella regione di Levante. Il luogo ideale per fotografarli? La spiaggia di Cala Millor, perfetta anche per esplorare la fauna locale. Il dettaglio che tutti vogliono conoscere, però, è il prezzo di una vacanza sull'isola delle Baleari nei mesi di febbraio e marzo. Gli hotel costano meno di 300 euro per 5 notti, mentre i voli dall'Italia al momento vengono offerti a circa 100 euro a tratta (dunque decisamente più economici rispetto agli oltre 1.000 euro per un aereo per Tokyo). In quanti correranno a prenotare?