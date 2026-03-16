Fioritura dei ciliegi in Giappone: i consigli dei residenti per evitare le folle eccessive

Manca pochissimo all'inizio della primavera e sono molti gli appassionati di viaggi in partenza per il Giappone, il motivo? Con l'arrivo della bella stagione il paese si trasforma in un luogo paradisiaco grazie alla fioritura dei ciliegi. I sakura, ovvero gli alberi di ciliegi, si riempiono di fiori dalle sfumature rose e bianche, rendendo le strade magiche e "a prova di like". Per ammirare questo spettacolo della natura si può fare un tour della nazione, partendo dalla punta meridionale di Okinawa, per poi spostarsi verso nord fino a Hokkaido. Come fare, però, per evitare la folla eccessiva? Ecco i consigli dei residenti.

Strade residenziali al posto dei grandi parchi cittadini

Non c'è momento migliore della primavera per concedersi una vacanza in Giappone. Godersi lo spettacolo dei ciliegi in fiore, però, non è sempre un gioco da ragazzi, anzi, spesso può rivelarsi un vero e proprio inferno a causa delle centinaia di turisti che fanno a gara per scattare la foto più Instagrammabile. Takao Nishina, residente in Giappone e responsabile delle esperienze locali di GetYourGuide, ha offerto la sua esperienza per "guidare" i viaggiatori che vogliono evitare ogni forma di overtourism. Stando ai suoi consigli, sarebbe bene puntare tutto su un viaggio flessibile, visto che non si conosce il giorno e il momento preciso in cui i fiori di ciliegio sbocceranno. Ai classici parchi cittadini, bisogna, inoltre, preferire dei percorsi meno battuti come boschi nascosti o strade residenziali.

Ammirare i ciliegi in fiore di notte o dalle crociere fluviali

Se proprio non si vuole rinunciare alla fioritura dei ciliegi in luoghi iconici di Tokyo come il Parco di Ueno e lo Shinjuku Gyoen, è necessario svegliarsi presto al mattino ed evitare le ore di punta, così da godersi un'atmosfera tranquilla e rilassata. In alternativa si può uscire di notte: in tutta Tokyo le yozakura (ovvero le illuminazioni notturne) tingono gli alberi di un vivido rosa-violaceo, intensificando la loro bellezza. Un'esperienza da provare è anche quella delle crociere fluviali lungo il fiume Megura, perfetta per godersi il panorama da una posizione privilegiata. Chi, invece, vuole rimanere sulla terraferma può organizzare un picnic sotto i ciliegi in fiore, approfittandone per scattare qualche meraviglioso selfie.