Il Castello dell’Amleto di Shakespeare esiste davvero: ecco dove si trova Forse non tutti sanno che il castello dove William Shakespeare ha ambientato l’Amleto esiste davvero ed è un’imponente costruzione che si può visitare.

A cura di Clara Salzano

Il Castello di Amleto

“Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia", scriveva William Shakespeare nell'Amleto. E molti si sorprenderanno nell'apprendere che il castello del principe di Danimarca, dove il drammaturgo inglese ha ambientato una delle sue più famose e citate tragedie, esiste davvero, ed è un'imponente costruzione nelle acque del Mar Baltico.

L’accesso al Castello di Kronborg

La storia della casa di Amleto

La casa di Amleto nella tragedia di Shakespeare viene individuata nel Castello di Elsinore, che è il corrispettivo inglese della cittadina di Helsingør, in Danimarca. È qui che si trova il Castello di Kronborg, eretto nel 1420 dal re danese Eric di Pomerania per controllare lo stretto tratto di mare, Øresund, che divide la costa orientale della Danimarca dalla Svezia.

Il Castello di Kronborg

Tra il 1574 e il 1585, Federico II di Danimarca rese la fortezza un meraviglioso castello rinascimentale in posizione strategica sullo stretto di Øresund. Grazie ai pedaggi pagati dalle navi che transitavano nel Mar Baltico in entrata e in uscita sullo stretto, la città di Helsingør si impose come una delle città più importanti d’Europa e il suo Castello di Kronborg, nel 2000, è stato dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO.

I bastioni del Castello di Kronborg

Sono tante le leggende che portano Shakespeare in Danimarca e non si ha la certezza che il famoso scrittore inglese abbia visitato il castello di Elsinore, per poi sceglierlo come ambientazione dell'Amleto. È probabile anche che un membro della sua compagnia teatrale si fosse esibito al Castello per il re Federico II, che era un appassionato mecenate del teatro, e che Shakespeare quindi avesse avuto particolari dettagliati del Castello di Kronborg.

Vista del Castello di Kronborg

Come arrivare al Castello di Kronborg

La casa di Amleto si raggiunge con un piacevole viaggio in treno che collega Copenaghen a Helsingor in 45 minuti. Ancora oggi gli antichi bastioni del Castello, le sue guglie sui tetti, la sala da ballo lunga 60 metri (la più grande del Nord Europa) e gli arazzi alle pareti accolgono gli ospiti che visitano l'imponente fortezza sull’isolotto di Sjælland. Acquistando una Copenaghen Card si può usufruire in modo illimitato dei mezzi di trasporto pubblico e di accesso gratuito in tantissime attrazioni lungo il tragitto del treno.

Il treno che collega Copenaghen a Helsingor

Le tappe da non perdere verso Helsingor

Il percorso in treno per raggiungere Helsingor da Copenaghen vale già da solo il viaggio in realtà. I binari conducono gli avventurieri lungo il tratto di costa nord-orientale della Danimarca, tra i più affascinanti del paese, dove i reali danesi possiedono il proprio casino di caccia, l'Hermitage costruito durante il regno di Cristiano VI di Danimarca, immerso nel magnifico parco forestale di Dyrehaven, con la sua popolazione di cervi rossi e daini, e dove sorge anche il parco divertimenti più antico del paese.

Il parco di Dyrehaven con l’Hermitage

Lungo il tragitto tra Copenaghen e Helsingor si può scegliere di scendere in varie stazioni caratteristiche per ammirare, ad esempio, le iconiche opere dell'architetto e designer danese Arne Jacobsen, come le sue torrette per bagnini a Bellevue Beach a Klampenborg o la sua famosa stazione di servizio di Skovshoved.

Le torrette di Belleuve di Arne Jacobsen

I famosi musei d'arte contemporanea, il Louisiana Museum of Modern Art e l'Ordrupgaard con la casa del designer Finn Juhl, si possono visitare lungo la tratta ferroviaria verso il Castello di Kronborg. Ed esperienze tipica e straordinarie sono disponibili per chi sceglie di avventurarsi con il treno da Copenaghen verso Helsingor, come mangiare in uno storico cottage sul mare, a poca distanza dalla stazione di Klampenborg e dal parco Dyrehaven, o in un raffinato ristorante del pittoresco paesino di pescatori a Sletten.