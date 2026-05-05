La storia del castello di Oheka, che negli anni ’20 ospitò centinaia di feste in stile Grande Gatsby

Avete mai sentito parlare del Castello di Oheka? Si trova in America, a Long Island, e ha ospitato innumerevoli feste in stile Grande Gatsby durante la Golden Age: ecco la sua storia.

I castelli dallo stile principesco sparsi in giro per il mondo sono moltissimi e la cosa particolare è che tutti (o quasi) nascondono una storia da fiaba che solo in pochi conoscono. È il caso, ad esempio, dell'Oheka Castle di Long Island: costruito nel 1919, si trova arroccato su una collina di Cold Spring Harbor, la cui particolarità sta nel fatto che venne creata appositamente per questa costruzione da sogno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'iconico castello americano.

Il castello di Oheka risale alla Golden Age

Il castello di Oheka prende il nome dall'acronimo del finanziere che lo commissionò, Otto Hermann Kahn, che volle dare le iniziali del suo nome non solo a questo luogo ma anche al suo yacht e a una villa in Florida. Tra l'800 e il ‘900 era uno degli uomini più ricchi d'America (anche se era nato in Germania) e con i suoi lavori da banchiere, filantropo e collezionista d'arte girò il mondo ma solo negli anni '20, durante la Golden Age, diede vita a un posto tutto suo per ospitare delle spettacolari feste per reali, capi di Stato e star hollywoodiane durante la stagione estiva. Progettato dallo studio Delano & Aldrich, il castello che porta il suo nome si trova sul punto più alto di Long Island, al centro di un terreno di 443 acri, e ancora oggi viene considerato la seconda residenza privata mai costruita in America.

Castello di Oheka

Oggi il castello è un hotel di lusso

Dopo la morte di Kahn, il castello è passato di mano in mano, arrivando a Gary Melius nel 1984. Fu proprio lui a riportarlo all'antico splendore, ristrutturandolo interamente con l'aiuto di architetti, storici e ricercatori. Ardesia per realizzare il tetto, oltre 222 porte rifatte su misura da artigiani, ringhiere in ferro battuto e giardini formali tornati in vita grazie ai disegni originali dei fratelli Olmsted: nella nuova versione non mancano il campo da golf, una serra privata, dei campi da tennis, una piscina coperta e una pista di atterraggio. Oggi il Castello di Oheka è iscritto nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici ed è diventato sede di un hotel di lusso ispirato all'epoca del Grande Gatsby, nonché location per matrimoni. Quanto costa dormire qui? Tra i 495 e i 595 dollari a notte, ovvero 423 e i 508 euro al giorno.