Dove è stato girato Mercoledì Addams, le location della serie Netflix di Tim Burton Dal 26 novembre arriva su Netflix la nuova serie di Tim Burton su Mercoledì della famiglia Addams girato principalmente a Bucarest, in Romania.

A cura di Clara Salzano

Mercoledì di Tim Burton

Su Netflix arriva la nuova attesissima serie Mercoledì del visionario regista Tim Burton. Disponibile dal 23 novembre sulla piattaforma di streaming, la serie rappresenta il debutto di Tim Burton nel mondo televisivo live-action. Il 31 ottobre 2022 sarà presentato in anteprima europea il primo degli otto episodi di Mercoledì che rappresenta la summa dello stile iconico del regista, dall’estetica gotica alle atmosfere dark. Jenna Ortega ricopre il ruolo della protagonista Mercoledì Addams di cui la serie ripercorre gli anni da studentessa presso la Nevermore Academy, una scuola soprannaturale dove gli studenti sono gli emarginati di ogni tipo. Nella serie Catherine Zeta-Jones interpreta la madre Morticia mentre Luis Guzman è Gomez. Anche Christina Ricci, che aveva interpretato il famoso Mercoledì nel film di Barry Sonnenfeld, ha un ruolo importante nel cast. Le riprese della serie, girata a Bucarest, in Romania, sono iniziate il 13 settembre 2021 per concludersi il 30 marzo 2022. Vediamo le location di Mercoledì.

Mercoledì interpretata da Jenna Ortega

I luoghi di Mercoledì in Romania

La serie Mercoledì di Tim Burton , in onda su Netflix dal 23 novembre 2022, si compone di otto episodi che ripercorrono la vita della figlia della Famiglia Addams tra tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, una serie di omicidi che accadono nella comunità e un mistero da risolvere che vede i genitori, Morticia e Gomez, coinvolti 25 anni prima.

Una scena di Mercoledì di Tim Burton

Non si hanno molte informazioni sulle location della serie ma durante le riprese in Romania, il regista Tim Burton è stato avvistato ai castelli di Bran e di Peles.

Leggi anche Dove è stata girata Fedeltà: la casa e le location della nuova serie di Netflix

La serie girata in Romania

I set della serie di Tim Burton

La nuova serie Mercoledì di Tim Burton è stata girata a Bucarest, in Romania. Nelle scene si vedono alcune zone boschive probabilmente vicine alla città rumena. Parte degli episodi sono inoltre stati realizzati in set costruiti appositamente per la serie negli studi Buftea di Bucarest.

Il dietro le quinte della serie

La location della Nevermore Academy

Mercoledì Addams è una studentessa presso la Nevermore Academy, dove si accettano studenti di ogni tipo come licantropi e ragazzi con poteri soprannaturali. Nella serie si riporta che l'antico istituto è immerso nei boschi del New England, a soli 25 minuti a piedi dalla pittoresca città di Jerico.