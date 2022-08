La Famiglia Addams di Tim Burton al completo, la prima foto della nuova serie Netflix Arriverà in autunno “Mercoledì”, la serie firmata da Tim Burton che avrà come protagonista la primogenita degli Addams. La famiglia più horror della tv sta per tornare, ma stavolta in streaming su Netflix, ed ecco la loro prima foto al completo.

A cura di Ilaria Costabile

È uno dei titoli più attesi entro la fine di quest'anno e di cui si è parlato con molto interesse perché a firmarlo è uno dei registi più amati di sempre, stiamo parlando di Tim Burton e della sua "Mercoledì", la serie spin off sulla famiglia horror più famosa della tv, che stavolta arriverà in streaming su Netflix. La piattaforma ha diffuso un primo ritratti degli Addams al completo.

La nuova Famiglia Addams che non è un reboot

Ed ecco un primo scatto che vede una meravigliosa Catherine Zeta-Jones accanto a Luis Guzmán, rispettivamente Morticia e Gomez, e in primo piano Jenna Ortega che sarà Mercoledì, protagonista principale della serie e al suo fianco il fratello Pugsley. Tim Burton figura come produttore esecutivo della serie e degli otto episodi di cui è composta ne ha diretti solo quattro, dando però un'impronta ben precisa ad un prodotto che rischia di essere l'ennesima riproduzione di una storia che ha fatto la sua comparsa per la prima volta sul piccolo schermo nel 1964. Il pericolo che ciò avvenga, però, sembra decisamente ridotto, dal momento che la serie pare si ispiri direttamente ai fumetti di Charles Addams, che pubblicò i suoi disegni per la prima volta sul New Yorker, raccontando di questa famiglia un po' tetra, a tratti emarginata. L'idea di creare la serie, però, è partita dai creatori di Smalville, Miles Millar e Alfred Gough, che hanno sottolineato come l'intento sia mantenere l'unicità del prodotto:

Questo è un aspetto molto importante per la serie: non deve sembrare un remake o un reboot. È qualcosa che vive all'interno del diagramma di Venn di ciò che è successo prima, ma è una cosa propria. Non cerca di essere come i film o la serie televisiva degli anni '60. È un aspetto molto importante per noi e per Tim

La nuova Mercoledì di Tim Burton

La serie si differenzia da quelle precedenti, compresi anche i film, perché al centro del racconto vi sono una serie di misteri da risolvere, degli omicidi per la precisione, che vedranno impegnata la riservata Mercoledì, sempre schiva e pungente, stavolta non più ragazzina ma decisamente più adulta, più indipendente. Uno dei temi che verranno affrontati, poi, è anche quello del rapporto madre-figlia, della necessità che ogni adolescente sempre di smarcarsi dai propri genitori, in questo caso dalla figura di una madre così imponente come Morticia. Anche perché, da sempre, la primogenita della famiglia è sempre stata "contraria alle emozioni", le ha sempre temute e allontanate, ragion per cui con la sua famiglia nutre un rapporto di odio e amore, perché nonostante la loro natura oscura sono comunque