Il primo teaser di Mercoledì, lo spin off della Famiglia Addams con Jenna Ortega protagonista

La famiglia Addams sta per tornare: Netflix ha pubblicato oggi, 6 giugno, il primo teaser della serie interamente dedicata all'iconico personaggio di Mercoledì Addams, interpretato dalla giovane Jenna Ortega, già tra le protagoniste di Scream. Nel cast, al fianco della ragazza dalle lunghe trecce nere e la frangetta, ci saranno anche Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Christina Ricci, l'interprete del personaggio nella serie originale, e molti altri.

Cosa racconta la serie su Mercoledì Addams

La serie è uno spin off de La famiglia Addams e sarà disponibile sulla piattaforma streaming entro la fine del 2022, anche se non c'è ancora una data precisa di uscita. La regia è affidata a Tim Burton, che ha già diretto film come Edward mani di forbice, Nightmare Before Christmas, Alice in Wonderland ed è alla sua prima volta con un progetto per il piccolo schermo.

La protagonista è Mercoledì Addams nei suoi anni da studentessa alla Nevermore Academy, alle prese con il tentativo di controllare i suoi poteri paranormali e cercare di risolvere una serie di omicidi che spaventano i cittadini e anche quello che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Oltre a questo, poi, la ragazza sarà alle prese con nuove e complicate relazioni con i coetanei.

Jenna Ortega sostituisce Christina Ricci nel ruolo di Mercoledì Addams

Nella serie targata Netflix il ruolo da protagonista, quello di Mercoledì Addams, è affidato alla giovane attrice Jenna Ortega, che ha già recitato anche in Scream, un film dai toni horror e thriller. Nel cast del nuovo progetto c'è anche Christina Ricci, l'interprete dell'iconico personaggio nei film originali de La Famiglia Addams, usciti nel 1991 e nel 1993. All'epoca era stata lei a vestire i panni della "piccola di casa", appena undicenne, che si divertiva a "giocare" con il fratello legandolo alla sedia elettrica.