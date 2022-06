Christina Ricci commenta la nuova Mercoledì Addams Jenna Ortega scelta per lo spin off di Tim Burton Christina Ricci l’interprete storica di Mercoledì Addams ha commentato il talento dell’attrice che prenderà il suo “posto” nella nuova serie tv targata Netflix e diretta da Tim Burton, lo spin off su La Famiglia Addams, Mercoledì.

Sta per sbarcare su Netflix la nuova serie tv diretta da Tim Burton, Mercoledì: si tratta di uno spin off sull'iconico personaggio, la morifera bambina, de La famiglia Addams, interpretato da Jenna Ortega, celebre volto di Scream. Lo scorso 6 giugno è stato diffuso il primo teaser della serie la cui data di uscita è ancora sconosciuta, così come il ruolo di Christina Ricci, l'interprete del personaggio nella serie originale. A Variety ha confermato che ci sarà, senza rivelare altro: "È molto divertente, è stato bellissimo lavorare con Tim (Burton, ndr) e Gwendoline Christie Christie". L'attrice del film cult degli anni '90 ha poi fatto riferimento alla giovane che interpreterà il ruolo di Mercoledì Addams oggi.

I complimenti di Christina Ricci per Jenna Ortega

"Jenna è incredibile": Christina Ricci ha fatto i complimenti a Jenna Ortega che interpreta Mercoledì Addams nello spin off diretto da Tim Burton. Il volto del personaggio cult degli anni '90 comparirà nella serie tv ma il suo ruolo risulta essere ancora sconosciuto. A Variety ha aggiunto ancora sulla sua "sostituta":

"Ho visto alcune foto del guardaroba prima di andare sul set, così ho capito (che aspetto aveva il personaggio) e ho pensato: "È un'ottima rivisitazione moderna di Mercoledì". È così fedele al cuore e all'anima dell'originale, ma poi è incredibilmente moderno ed è fantastico".

Jenna Ortega e Christina Ricci nei panni di Mercoledì Addams

Il cast di Mercoledì, lo spin off de La famiglia Addams

Lo spin off de La famiglia Addams arriverà su Netflix entro la fine del 2022: non c'è ancora una data ufficiale. La regia è affidata a Tim Burton che ha scelto un cast da cinque stelle. Catherine Zeta-Jones interpreta la matriarca Morticia, mentre Victor Dorobantu interpreta Thing, Isaac Ordonez interpreta il fratello di Mercoledì, Pugsley, e George Burcea interpreta Lurch. Luis Guzmán recita nel ruolo del padre della protagonista, Gomez.