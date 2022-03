Christina Ricci fa ritorno nella famiglia Addams, sarà nel cast della serie su Mercoledì Christina Ricci apparirà nella serie “Mercoledì” su Netflix, diretta da Tim Burton. Dopo aver interpretato la figlia di Morticia e Gomez in un film degli Anni Novanta, torna nella famiglia Addams, ma il suo ruolo è ancora da definire.

Dopo essere stata tra i protagonisti de "La famiglia Addams" negli Anni Novanta, interpretando il ruolo di Mercoledì, Christina Ricci è stata assoldata da Netflix per prendere parte alla serie dedicata alla mortifera bambina con le trecce diretta da Tim Burton. A riportare la notizia per prima è Deadline che, però, specifica di non conoscere nel dettaglio quale sarà il suo ruolo nella produzione del colosso streaming.

Il ruolo di Christina Ricci nella seria

La serie vede come protagonista l'attrice Jenna Ortega, già volto di serie note come You e Jane The Virgin, di conseguenza non sarà Christina Ricci a riprendere uno dei ruoli più famosi da lei interpretati nella sua carriera. Stando alle prime notizie che circolano in merito alla serie, sarà divisa in otto episodi e assumerà le fattezze di un giallo dall'impostazione un po' fantasy. Il personaggio di Mercoledì Addams, infatti, verrà descritto negli anni in cui frequenta come studente la Nevermore Academy. Sarà proprio nel periodo della sua adolescenza che dovrà imparare a gestire i suoi poteri psichici che stanno affiorando con prepotenza, dovrà mitigare e magari distruggere la follia omicida che ha terrorizzato la popolazione locale, ma soprattutto risolvere un mistero che ha visto protagonisti i suoi genitori ben 25 anni fa. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare che si tratta pur sempre di una ragazza che, come tale, vive paturnie e patimenti propri della sua giovane età.

Il cast della serie Mercoledì

Il cast delle serie diretta da Tim Burton che ha alle spalle sceneggiatori noti come Al Gough e Miles Millar che hanno creato una delle serie televisive più amate di sempre, Smalville, è piuttosto ricco di volti già ampiamente conosciuti nel mondo dello spettacolo americano. Il ruolo di Morticia Addams, infatti, è stato affidato a Catherine Zeta Jones, mentre quello di Gomez all'attore Luis Guzman.