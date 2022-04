Dove vedere Le fate ignoranti in streaming: puntate e cast della serie tv con Luca Argentero Mercoledì 13 aprile arriva su Disney + “Le fate ignoranti”, serie tratta dall’omonimo film di Ferzan Özpetek del 2001, il cast è diverso da quello dell’originale e vede protagonisti Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e tanti altri attori noti del nostro cinema.

A partire da mercoledì 13 aprile è disponibile su Disney+, SkyQ e Now la serie "Le fate ignoranti", tratta dall'omonimo film di Ferzan Özpetek, che dirige anche l'adattamento in forma di serie, strutturata in otto episodi. La storia è quella di Antonia, che dopo la tragica e improvvisa morte del marito, Massimo, scopre una seconda vita della quale non era mai venuta a conoscenza. Nel cast della serie, diverso da quello del film del 2001, compaiono Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini ed Eduardo Scarpetta.

La data e l'orario di uscita della serie TV

Gli otto episodi che compongono la serie saranno resi disponibili mercoledì 13 aprile, dalle 9 del mattino circa, sulla piattaforma Disney + e si potranno vedere anche su SkyQ e Now. In entrambe le opzioni non sarà necessario attendere più giorni per vedere tutta la serie, in quanto le puntate saranno caricate tutte nella giornata di mercoledì.

Il cast completo con Luca Argentero e Ambra Angiolini

Il cast de "Le fate ignoranti" è diverso da quello del film del 2001, che vedeva protagonisti Stefano Accorsi, Margherita Buy e Gabriel Garko. Nel nuovo adattamento ci sono molti attori noti del nostro cinema, oltre a volti iconici dei titoli di Ozpetek. Ecco, quindi, gli attori e i rispettivi personaggi da loro interpretati:

Cristiana Capotondi interpreta Antonia

Eduardo Scarpetta è Michele

Luca Argentero interpreta Massimo

Serra Yilmaz è Serra

Ambra Angiolini interpreta Annamaria

Anna Ferzetti è Roberta

Paola Minaccioni interpreta Luisella

Burak Deniz è Asaf

Carla Signoris interpreta Veronica

Filippo Scicchitano è Luciano

Edoardo Purgatori interpreta Riccardo

Edoardo Siravo è Valter

Samuel Garofalo è Sandro

Come vedere la serie tv in streaming su Disney+, SkyQ e Now

Come anticipato, quindi, ci sono più possibilità per vedere "Le fate ignoranti", ovvero servendosi di Disney+, SkyQ e infine Now. Per le prime due opzioni è necessario l'abbonamento per poter usufruire dei contenuti disponibili, mentre su Now è possibile acquistare dei ticket che consentono di visionare solo il prodotto scelto, senza sottoscrivere un vero e proprio abbonamento.

Di cosa parla la serie tv: il remake del film cult di Ferzan Özpetek

La trama ricalca quasi completamente quella del film, sebbene ci siano alcune dinamiche che sono state attualizzate. Massimo e Antonia sono una ricca coppia romana, lei è dirigente di un laboratorio medico, lui invece è imprenditore nel settore dell'import-export. I due si amano, sono affiatati e felici, ma qualcosa distruggerà per sempre l'incantesimo in cui vivono: Massimo muore improvvisamente in un incidente stradale. La donna, distrutta per la perdita, deve però fare i conti con una nuova realtà, scoprendo che l'uomo da lei tanto amato, aveva in realtà una vita parallela. Suo marito, infatti, frequentava da anni un altro gruppo di persone, ma soprattutto era innamorato di un uomo, Michele, un ragazzo che dipinge fondali del Teatro dell'Opera di Roma. Dopo questa scoperta, Antonia finirà per avvicinarsi alla colorata e stravagante famiglia allargata che riempiva le giornate di Massimo, attenuando così il dolore della sua scomparsa e di un tradimento così inaspettato, finendo per ritrovare pian piano il calore di nuovi e coinvolgenti affetti.