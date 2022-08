Christina Ricci: “Torno a recitare nella famiglia Addams perché Mercoledì è parte della mia vita” “Il fatto che Tim Burton mi abbia voluta mi ha davvero commossa”, spiega l’attrice a proposito del suo ruolo, ancora segreto, nella serie Netflix su Mercoledì Addams. E sulla nuova protagonista Jenny Ortega: “È fantastica, con lei ho un rapporto speciale”.

A cura di Giulia Turco

Christina Ricci ha interpretato il ruolo di Mercoledì Addams nel film del 1991 così come nel sequel uscito due anni dopo. Il suo personaggio sinistro e inquietante con le treccine da dolce bambina mortifica è diventata un’icona per il pubblico internazionale, ma ora l’attrice è pronta a cedere il posto. Il suo personaggio, in chiave adolescenziale, sarà interpretato dalla giovane Jenny Ortega, nella serie spin off creata da Tim Burton per Netflix.

Christina Ricci avrà un ruolo nella serie Netflix sulla famiglia Addams

La notizia che l’attrice sarebbe tornata nella sua serie sulla famiglia Addams ha suscitato non poco scalpore, ma non è ancora chiaro quale sia il ruolo che ricoprirà Christina Ricci nella nuova storia horror. In una recente intervista a Collider, l’attrice racconta che tornare nell’universo Addams dopo quasi 3 anni è stata un’emozione unica. “Mercoledì Addams è un’enorme parte della mia identità e della mia storia personale. Non so se Tim Burton l’abbia fatto per bontà di cuore, ma il fatto che mi abbia voluta mi ha davvero commossa”, spiega. Ha inoltre ribadito il suo sostegno alla giovane collega: “Con Jenna ho avuto un’esperienza adorabile, è fantastica”.

La nuova famiglia Addams nella serie Netflix Mercoledì.

Quando esce Mercoledì la serie spin off degli Addams

La serie spin off sarà disponibile nell’autunno del 2022, ma non è ancora stata rilasciata una data ufficiale. Creata dalla mente di Tim Burton, racconterà la vita di Mercoledì, la figlia della famiglia horror più famosa della tv. Come ha già chiarito il primo trailer della serie, non si tratta di un remake del film originale come hanno spiegato anche gli stessi creatori: “Non cerca di essere come i film o la serie televisiva degli anni ’60, è un aspetto molto importante per noi e per Tim”. La protagonista sarà una mercoledì adolescente, sempre più schiva e pungente, che si troverà non solo ad affrontare problemi tipici della sua età, ma anche a risolvere omicidi.