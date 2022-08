Guillermo Del Toro firma la sua prima serie su Netflix, arriva Cabinet of Curiosities Arriverà su Netflix il prossimo ottobre la prima serie horror firmata da Guillermo Del Toro. Si tratta di Cabinet of Curiosities, che si compone di otto episodi, uno più spaventoso e grottesco dell’altro.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le nuove produzioni Netflix ce n'è una che allieterà gli appassionati del genere horror, si tratta di Cabinet of Curiosities, firmata da Guillermo Del Toro. Quale periodo migliore per farla approdare sulla piattaforma se non Halloween? L'antologia diretta dal regista premio Oscar per "La forma dell'acqua" dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma dal prossimo ottobre, intanto il colosso streaming ha già diffuso un primo teaser trailer.

Guillermo Del Toro rilegge il genere horror

Dal 25 ottobre, quindi, la serie che promette di essere spaventosa e a tratti angosciante, arriverà sulla piattaforma con un totale di otto episodi che saranno resi disponibili due alla volta, fino al 28 ottobre. Seguendo il suo stile, anche un po' favolistico, Guillermo Del Toro realizza una raccolta di storie con cui il regista si ripropone di dare una nuova definizione al genere horror, toccando varie sfumature che vanno dal macabro al grottesco, al magico e vi dicendo. Ed è proprio il regista a presentare il suo progetto nella clip diffusa da Netflix, che conclude così: "Con Cabinet of Curiosities, quello che cerco di dire è ‘Guardate, il mondo è bello e orribile esattamente allo stesso tempo". Del Toro compare anche come autore di due delle storie raccontate e in un comunicato ha spiegato:

Con Cabinet of Curiosities, vogliamo mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo, le anomalie e le cose strane. Abbiamo scelto e curato un insieme di storie e narratori per presentare questi racconti che provengono dal cosmo, dalle tradizioni soprannaturali o semplicemente dalle nostre menti. Ciascuno di questi otto racconti è una meravigliosa sbirciatina all'interno dello stipetto delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo.

Il cast di Cabinet of Curiosities

Il cast della serie è a dir poco notevole, vi compaiono infatti Peter Weller (RoboCop), Rupert Grint (Harry Potter), Crispin Glover (American Gods), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Andrew Lincoln (The Walking Dead), Tim Blake Nelson (Watchmen), Kate Micucci (Mom), Glynn Turman (The Wire), Ben Barnes (Tenebre e ossa), Sebastian Roché (The Originals), Martin Starr (Silicon Valley) e molti altri.