Tutto chiede salvezza, il trailer Netflix della serie sulla salute mentale con Federico Cesari Arriva il prossimo ottobre su Netflix la serie Tutto chiede salvezza, tratta dal libro di Daniele Mencarelli, per la regia di Francesco Bruni. Il ruolo di protagonista è affidato a Federico Cesari (già noto per il ruolo di Martino in Skam). Nel cast anche Andrea Pennacchi, Ricky Memphis e Carolina Crescentini.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Netflix il prossimo ottobre una nuova serie italiana, tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, ovvero Tutto chiede salvezza. Nel ruolo del protagonista c'è Federico Cesari, già noto per il ruolo di Martino in Skam, oltre che interprete di tanti altri titoli di successo in questi ultimi anni. La serie, distribuita da Netflix e prodotta da Picomedia, è diretta dal regista Francesco Bruni, che ha partecipato alla scrittura insieme a Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro, Francesco Cenni.

La trama di Tutto chiede salvezza

La salute mentale, soprattutto nei giovani, è uno dei temi maggiormente battuto e sdoganato nelle produzioni seriali e cinematografiche. La storia di Daniele, raccontata prima nel libro e poi nel romanzo, è quella di un ragazzo estremamente sensibile, non sempre a suo agio con se stesso e col mondo in cui vive, che a seguito di una crisi psicotica viene portato in una clinica per sottoporsi ad una settimana di TSO (trattamento sanitario obbligatorio). In questi sette giorni, come sette saranno anche gli episodi della serie, il ventenne scopre che le cinque persone con cui condivide la stanza, che in un primo momento gli sembrano completamente lontane da lui, hanno invece un mondo interiore che i medici provano a scandagliare, a comprendere, come fanno anche con lui. L'autore del libro descrive quei momenti come i più significativi della sua vita e della sua crescita:

Sono i cinque pazzi con cui ho condiviso la stanza e questa settimana della mia vita. Con loro non ho avuto possibilità di mentire, di recitare la parte del perfetto, mi hanno accolto per quello che sono, per la mia natura così simile alla loro. Quei cinque pazzi sono la cosa più simile all’amicizia che abbia mai incontrato.

Il cast di Tutto chiede salvezza

Nel cast, oltre a Federico Cesari che interpreta Daniele Cenni, ci sono anche Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro), che interpretano i compagni di stanza di Daniele, nel reparto di psichiatria. Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) sono invece gli infermieri, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) i medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) sono madre, padre e sorella di Daniele. Fotinì Peluso (Nina) interpreta una compagna che aveva conosciuto al liceo e che ritrova in reparto, mentre Carolina Crescentini (Giorgia), la mamma di Nina.