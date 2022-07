Le nuove uscite Netflix di agosto 2022, i film da vedere e le serie in arrivo Le nuove uscite di agosto 2022 su Netflix torna una delle serie tv più amate dagli abbonati: il 12 agosto arriva la terza divertentissima stagione di “Non ho mai”. Tra i film più attesi c’è la terza parte di 365 con Michele Morrone.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate non ferma le piattaforme streaming e quindi, anche ad agosto, come nei mesi addietro il catalogo disponibile è in procinto di essere aggiornato, offrendo agli abbonati nuovi contenuti con cui intrattenersi. Netflix è senza dubbio tra quelle che offrono un ventaglio di possibilità sempre più vasto, tra film e serie, produzioni originali o meno. Finalmente gli affezionati, in queste calde giornate d'agosto, potranno gustarsi la terza stagione di "Non ho mai", una serie divertente e leggera le cui stagioni precedenti, qualora non le abbiate viste, si possono recuperare in pochi giorni. Tra le serie più attese, però, c'è senza dubbio The Sandman, mentre per i film arriverà in piattaforma anche il terzo capitolo di "365" con Michele Morrrone e anche il musical 13. Ed ecco, quindi, data per data quali sono le principali novità offerte dal colosso dello streaming a partire dal 1° agosto.

I nuovi film da vedere su Netflix ad agosto 2022

Lunedì 1 agosto

Midsommar

Il viaggio dei dannati

Marta – Il delitto della Sapienza

Martedì 2 agosto

I morti non muoiono

Giovedì 4 agosto

La stagione dei matrimoni

Venerdì 5 agosto

CarterFino all’ultimo indizio

Lunedì 8 agosto

MA

Mercoledì 10 agosto

Los ladrones: l’ultima grande rapina

Venerdì 12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri13: Il Musical

Martedì 16 agosto

The Amazing Spider-Man

Mercoledì 17 agosto

Royalteen – L’eredeLinee parallele

Venerdì 19 agosto

365 Giorni – Parte 3

Sabato 20 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar

Venerdì 26 agosto

Me Time – Un weekend tutto per me

Le serie tv su Netflix: cosa vedere nel catalogo aggiornato

Mercoledì 3 agosto

Clusterf**k: Woodstock ’99

Giovedì 4 agosto

Kakegurui Twin

Robo-fratelli super giganti

Venerdì 5 agosto

The Sandman

Venticinque e ventuno

Mercoledì 10 agosto

Locke & Key 3Instant Dream Home – Case da trasformare

Indian Matchmaking (Stagione 2)

Venerdì 12 agosto

Non ho mai… (Stagione 3)

Mercoledì 17 agosto

Chi scherza col fuocoLinee Parallele

Giovedì 18 agosto

Tekken: Bloodline

Venerdì 19 agosto

Kleo

La serie di Cuphead! Parte 2

Martedì 23 agosto

Chad and JT

Go Deep

Mercoledì 24 agosto

Lost Ollie

Mo

Selling The OC

Giovedì 25 agosto

L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti