Le location di Conclave a Roma: dove è stato girato il film sull'elezione del Papa "Conclave" è stato girato tra Roma e Caserta: è stato necessario trovare una location alternativa, non potendo accedere con le riprese nella Cappella Sistina.

A cura di Giusy Dente

Film "Conclave"

Il Conclave che porta all'elezione del pontefice è un rituale millenario che non smette di affascinare, proprio perché resta avvolto da misteri e segreti. Da The New Pope a The youg pope a I due papi, il cinema ha cercato di portare sul grande schermo ciò che succede in quelle delicatissime fasi, addentrandosi in aspetti psicologici e "pratici". L'ultimo film che ha provato a spiegare cosa accade è Conclave di Edward Berger, fresco di Oscar e Golden Globe per la migliore sceneggiatura non originale. Il film, del 2024, è tratto da un romanzo ed è tornato prepotentemente alla ribalta dopo la morte di papa Francesco e visto che siamo in pieno clima di elezione del suo successore. È tra i più visti su diverse piattaforme in streaming e a pagamento. Ecco dove è stato girato il film con Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow nei panni di tre cardinali in lizza per essere eletti pontefice.

Dove è stato girato il film Conclave

Il Conclave si svolge nella Cappella Sistina, situata sulla destra della basilica di San Pietro, all'interno del Palazzo Apostolico in Città del Vaticano. Non è stata coinvolta davvero nelle riprese del film: per le scene ambientate lì, la troupe si è affidata ai Cinecittà Studios. Lì è stata ricreato l'interno dalla scenografa Suzie Davies, che si è avvalsa dell'aiuto degli artigiani locali. "Abbiamo rimesso insieme la Cappella Sistina in 10 settimane" ha dichiarato a Variety. La stessa cosa è stata fatta per Santa Marta, che è dove tutti i cardinali vengono "sequestrati" durante un conclave.

"Le porte ricordano le porte di una prigione. Le finestre sono chiuse e si aprono raramente. Abbiamo lavorato sull'illuminazione con il nostro direttore della fotografia Stéphane Fontaine per creare una sensazione di chiusura ermetica quando sono all'interno di Casa Santa Marta e un po' più di libertà nella Cappella Sistina" ha aggiunto la scenografa. Sono stati costruiti molti set anche nella Reggia di Caserta, le cui stanze hanno rappresentato il Vaticano per tre giorni di riprese. Ben riconoscibile nel film è la scalinata reale con 116 gradini in marmo, all'interno della residenza progettata dall'architetto Luigi Vanvitelli. È stata usata per riprendere l'ingresso dei cardinali in processione verso il conclave.