Dove è stato girato Doc, il remake americano della serie italiana e dove si trova il vero ospedale

Oggi su Rai 1 parte Doc, il remake americano della serie Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. Dove sono state realizzate le scene e qual è il vero ospedale in cui lavora la protagonista?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, martedì 20 maggio 2025, parte la prima stagione di Doc, l'adattamento statunitense della serie tv italiana Doc – Nelle tue mani, quella con Luca Argentero nei panni di protagonista. Prodotta da Sony Pictures Television per Fox, ha registrato un grandissimo successo in America negli ultimi 5 anni. Ora sbarca anche in Italia, dove andrà in onda ogni martedì sera su Rai 1. Cosa cambia rispetto alla sua versione italiana? La protagonista è una donna, la dottoressa Amy Larsen, che dopo un terribile incidente stradale perde otto anni la memoria. Completamente diverse, anche le location che fanno da sfondo alla storia: dove è ambientata la versione "a stelle e strisce" di Doc?

Dove è ambientato Doc USA

Le riprese di Doc USA sono iniziate a febbraio 2024 e si sono concluse a fine giugno dello stesso anno. A fare da sfondo alle avventure della protagonista è Toronto, in Ontario, Canada, una città dall'architettura iper moderna grazie ai suoi skyline e ai suoi quartieri versatili che permettono di ricreare i tipici quartieri americani. La protagonista si aggira tra le strade trafficate del centro, tra gli iconici viali alberati e passeggia a Distillery District, una storica area pedonale con edifici in mattoni rossi e atmosfera artistica. A ospitare alcune scene, quelle del passato accademico della protagonista, anche l'University of Toronto, soprattutto il campus St. George, riconoscibilissimo grazie alla sua architettura gotica.

Toronto

Dove si trova l'ospedale di Amy Larsen

Le riprese esterne dell'ospedale sono state ambientate nel Westside Hospital, a Downtown Toronto, trasformata nella struttura in cui lavora la dottoressa Larsen. La produzione non ha scelto a caso questa location: dall'architettura contemporanea e d'impatto, somiglia moltissimo ai grandi ospedali americani.

Una delle scene nell'ospedale

Grazie agli esterni realizzati sullo sfondo di un vero edificio a uso medico, le scene sono apparse più realistiche e coinvolgenti. Per quanto riguarda le scene interne all'ospedale, invece, queste sono state riprese in alcuni studi cinematografici di Toronto, dove sono stati riprodotte le camere dei pazienti e le sale operatorie.

Amy Larson, la protagonista di Doc USA