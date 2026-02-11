stile e Trend
I luoghi di Cime Tempestose: dove è stato girato il film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Il film è stato girato in Inghilterra, proprio come il libro originale: è lo Yorkshire che fa da sfondo alla tormentata storia di Heathcliff e Catherine.
A cura di Giusy Dente
Margot Robbie e Jacob Elordi in "Cime Tempestose"
Margot Robbie e Jacob Elordi in "Cime Tempestose"

C'è chi grida allo scandalo, per lo stravolgimento dell'opera originale (un'icona immortale della letteratura) e chi è entusiasta dell'adattamento di Emerald Fennell, che ha impresso al suo film un'impronta pop e nuova. Fatto sta che tra critiche e applausi, da mesi non si parla che di Cime Tempestose. Il film con Jacob Elordi e Margot Robbie arriva domani nelle sale cinematografiche e promette scintille.

Dove è stato girato il film

Il film, nel rispetto dell'opera originale, non poteva che essere girato in Inghilterra. L'autrice, Emily Bronte, aveva ambientato lì la tormentata e drammatica storia di Catherine e Heatcliff, immersi in paesaggi "tempestosi" come le loro anime e l'intreccio delle loro esistenze. La scrittrice stessa aveva col West Yorkshire un legame profondo.

Sul set di "Cime Tempestose"
Sul set di "Cime Tempestose"

Il titolo del libro è proprio il nome di una delle tre principali ambientazioni del libro: Wuthering Heights è il casale nella brughiera dello Yorkshire dove si svolge gran parte della vicenda. Anche Emerald Fennell ovviamente ha cercato paesaggi che potessero restituire quelle stesse sensazioni che si provano leggendo le pagine del romanzo, immaginando i luoghi descritti.

Margot Robbie in "Cime Tempestose"
Margot Robbie in "Cime Tempestose"

Ha dunque scelto l'Inghilterra settentrionale, girando la maggior parte delle scene proprio nello Yorkshire Dales National Park, perfetto con le sue praterie sconfinate, le colline malinconiche, gli alberi mossi dal vento, la nebbia fitta, il grigiore. Sono paesaggi aspri, ma suggestivi, di grande impatto. Cast e troupe si sono spostati tra Swaledale, Arkengarthdale, Reeth, e Low Row.

Jacob Elordi in "Cime Tempestose"
Jacob Elordi in "Cime Tempestose"

Durante le riprese, tutti hanno alloggiato nella rinomata Simonstone Hall, prenotandone quasi tutte le camere. Un'altra parte consistente delle riprese, invece, si è svolta presso i set degli Sky Studios Elstree, nell'Hertfordshire meridionale, gli stessi che hanno ospitato le riprese di Wicked, Jurassic World Rebirth, Bridget Jones: Mad About the Boy.

