Perché Margot Robbie ha indossato un abito fatto di capelli, il significato del look da fata gotica

Alla premiere londinese di “Cime Tempestose” l’attrice ha sfoggiato un look ispirato a un braccialetto da lutto vittoriano appartenuto a Charlotte Brontë.
A cura di Giusy Dente
C'è grande attesa per l'arrivo sul grande schermo di Cime Tempestose, di Emerald Fennell. I trailer promettono passione e tormento, ma presentati in una chiave estetica e narrativa diversa dal romanzo originale, un immaginario molto pop e crudo, tipico della regista. Margot Robbie e Jacob Elordi vestono i panni dei due protagonisti indimenticabili del libro: Eathcliff e Catherine. L'attrice nel press tour mondiale sta indossando abiti disegnati appositamente per lei, per richiamare le atmosfere del film e anche i costumi del suo personaggio. Sono look che raccontano una storia, parallela a quella del libro di Emily Bronte. L'ultimo outfit sfoggiato sul red carpet ha riscosso particolare successo per la sua originalità. È stato curato dallo stylist Andrew Mukamal.

Cosa ha indossato Margot Robbie

Margot Robbie alla première londinese ha stupito tutti con un abito corsetto personalizzato realizzato quasi interamente con capelli! Messi da parte i look gotici precedenti, all'insegna del pizzo e del velluto, questo è apparso decisamente più audace e sperimentale. Si tratta di una creazione della stilista Dilara Findikoglu. L'abito corsetto bianco sporco con stecche a vista si apre in una gonna trasparente con strascico, il tutto circondato tutt'intorno da lacci e trecce verde oliva, fatti di capelli veri che vanno ad avvolgere il corpo, dal collo fino agli incroci sulle ginocchia e anche lungo la schiena.

Anche le decorazioni floreali sui fianchi e sulle spalline sono realizzate con capelli. Ha aggiunto anche delle spille d'archivio Boucheron risalenti ai primi del 1900 (una fissata alla collana choker) e un paio di orecchini realizzati su misura da Jessica McCormac. Il look si ispira a un braccialetto da lutto vittoriano appartenuto a Charlotte Brontë, che le sorelle Emily e Anne avevano realizzato per lei intrecciando i loro capelli. Stesso braccialetto la cui replica l'attrice stessa aveva al polso. Questi gioielli erano comparsi in Inghilterra tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, ma divennero una tradizione della vedovanza quando la regina Vittoria perse prematuramente il marito e padre dei suoi 9 figli, il principe Alberto. La regina li commissionava al gioielliere Garrard e grazie a lei divennero popolari.

Erano spille, ciondoli, bracciali e tutti avevano una caratteristica in comune: contenevano ciocche di capelli della persona cara oppure erano gioielli realizzati proprio intrecciando i capelli della persona scomparsa. Erano un collegamento fisico e materiale tra il mondo terreno e ultraterreno, tra i vivi e i morti: simbolo di un legame indissolubile. La scelta di questo materiale, per quanto strana e un po' inquietante, riesce quindi non solo a richiamare l'originale, ma anche a condensare alla perfezione il messaggio del film, quel sentimento di ossessione e tormento che lo attraversa da inizio a fine, quel legame indissolubile tra i protagonisti.  "Non posso adattare il libro così com'è, ma posso avvicinarmi alle sensazioni che mi ha suscitato" ha spiegato la regista al Guardian.

