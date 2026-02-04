stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dormire nella camera di Cathy di Cime Tempestose: come fare per provare l’esperienza gratuita

Sognate di trascorrere una notte come Heathcliff e Catherine di Cime Tempestose (alias Jacob Elordi e Margot Robbie)? Presto sarà possibile farlo: ecco come.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il prossimo 12 febbraio arriverà al cinema Cime Tempestose, il film ispirato all'iconico romanzo di Emily Brontë diretto da Emeral Fennel. A ricoprire i panni di Heathcliff e Catherine sono Jacob Elordi e Margot Robbie che, sullo sfondo della brughiera dello Yorkshire, tornano a far rivivere l'eterna lotta tra passione e convenzioni sociali che ha reso leggendario il libro. Sono milioni i fan di tutto il mondo che non vedono l'ora di ammirare l'opera sul grande schermo ma in quanti sanno che è possibile trascorrere una notte come i due protagonisti: ecco dove si trova il b&b ispirato alla camera di Cathy.

Dove è stata riprodotta la camera di Cathy

Grazie al successo di Cime Tempestose, sono aumentate del 24% le ricerche di luoghi di vacanza nel West Yorkshire, una zona fatta di aspre brughiere e di verdi pascoli. Il villaggio di Haworth, in particolare, sta sfruttando la notorietà dell'opera per trasformarsi in una meta turistica letteraria (non a caso il Brontë Parsonage Museum è la sua attrazione principale).

La camera di Cathy
La camera di Cathy

È proprio qui che sorge Thrushcross Grange, la lussuosa dimora della famiglia Linton diventata il simbolo dell'amore senza tempo. La buona notizia è che tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend romantico come Cathy e Heathcliff possono farlo pochi giorni dopo l'uscita del film. Airbnb ha deciso di dare a 3 coppie la possibilità di dormire per una notte nella camera della protagonista, riprodotta all'interno dell'Holdsworth House ad Halifax (dove anche Margot Robbie e Jacob Elardi hanno realizzato alcune delle riprese del film).

Leggi anche
Perché Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi: i simboli nascosti nei gioielli
La camera di Cathy
La camera di Cathy

Come prenotare la camera ispirata a Cime Tempestose

La camera di Cathy proposta su Airbnb è ispirata alla visione della regista e riesce a descrivere alla perfezione il suo mondo interiore. L'ambiente è un vero e proprio trionfo del total pink con pareti, letto con baldacchino, toletta e poltrone coordinate in un adorabile rosa caldo. Accanto alla stanza da letto c'è anche sala da pranzo di Thrushcross Grange, dove gli ospiti potranno gustare una cena a lume di candela.

La camera da pranzo ispirata a Cime Tempestose
La camera da pranzo ispirata a Cime Tempestose

La serata proseguirà con una sessione privata di ascolto della colonna sonora ufficiale del film e per concludere verrà consegnato un vinile esclusivo come ricordo dell'esperienza. Nel corso della giornata, inoltre, si potrà fare una passeggiata a cavallo o si potrà gustare un tradizionale afternoon tea. Come fare per partecipare? Le richieste di prenotazione potranno essere inviate a partire dal 20 febbraio alle ore 13:00 e successivamente verranno selezionate 3 coppie che potranno godersi gratuitamente la vacanza tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2026.

La tenuta ispirata a Cime Tempestose
La tenuta ispirata a Cime Tempestose
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Salute
e benessere
Perché dovresti fare la pipì ogni 3 ore: l’urologo spiega quali sono i rischi se non lo fai
Le reazioni delle donne all’orgasmo: dalle risate al mal d'orecchie uno studio rivela le più particolari
Le reazioni delle donne all’orgasmo: dalle risate al mal d'orecchie uno studio rivela le più particolari
Spruzzare profumo sul collo altera l'equilibrio ormonale? Risponde la cosmetologa
Spruzzare profumo sul collo altera l'equilibrio ormonale? Risponde la cosmetologa
Skin fasting: eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle?
Skin fasting: eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle?
Andare in palestra per ringiovanire il cervello: quanta attività fisica fare
Andare in palestra per ringiovanire il cervello: quanta attività fisica fare
Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo
Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views