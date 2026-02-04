Dormire nella camera di Cathy di Cime Tempestose: come fare per provare l’esperienza gratuita

Sognate di trascorrere una notte come Heathcliff e Catherine di Cime Tempestose (alias Jacob Elordi e Margot Robbie)? Presto sarà possibile farlo: ecco come.

Il prossimo 12 febbraio arriverà al cinema Cime Tempestose, il film ispirato all'iconico romanzo di Emily Brontë diretto da Emeral Fennel. A ricoprire i panni di Heathcliff e Catherine sono Jacob Elordi e Margot Robbie che, sullo sfondo della brughiera dello Yorkshire, tornano a far rivivere l'eterna lotta tra passione e convenzioni sociali che ha reso leggendario il libro. Sono milioni i fan di tutto il mondo che non vedono l'ora di ammirare l'opera sul grande schermo ma in quanti sanno che è possibile trascorrere una notte come i due protagonisti: ecco dove si trova il b&b ispirato alla camera di Cathy.

Dove è stata riprodotta la camera di Cathy

Grazie al successo di Cime Tempestose, sono aumentate del 24% le ricerche di luoghi di vacanza nel West Yorkshire, una zona fatta di aspre brughiere e di verdi pascoli. Il villaggio di Haworth, in particolare, sta sfruttando la notorietà dell'opera per trasformarsi in una meta turistica letteraria (non a caso il Brontë Parsonage Museum è la sua attrazione principale).

La camera di Cathy

È proprio qui che sorge Thrushcross Grange, la lussuosa dimora della famiglia Linton diventata il simbolo dell'amore senza tempo. La buona notizia è che tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend romantico come Cathy e Heathcliff possono farlo pochi giorni dopo l'uscita del film. Airbnb ha deciso di dare a 3 coppie la possibilità di dormire per una notte nella camera della protagonista, riprodotta all'interno dell'Holdsworth House ad Halifax (dove anche Margot Robbie e Jacob Elardi hanno realizzato alcune delle riprese del film).

Leggi anche Perché Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi: i simboli nascosti nei gioielli

La camera di Cathy

Come prenotare la camera ispirata a Cime Tempestose

La camera di Cathy proposta su Airbnb è ispirata alla visione della regista e riesce a descrivere alla perfezione il suo mondo interiore. L'ambiente è un vero e proprio trionfo del total pink con pareti, letto con baldacchino, toletta e poltrone coordinate in un adorabile rosa caldo. Accanto alla stanza da letto c'è anche sala da pranzo di Thrushcross Grange, dove gli ospiti potranno gustare una cena a lume di candela.

La camera da pranzo ispirata a Cime Tempestose

La serata proseguirà con una sessione privata di ascolto della colonna sonora ufficiale del film e per concludere verrà consegnato un vinile esclusivo come ricordo dell'esperienza. Nel corso della giornata, inoltre, si potrà fare una passeggiata a cavallo o si potrà gustare un tradizionale afternoon tea. Come fare per partecipare? Le richieste di prenotazione potranno essere inviate a partire dal 20 febbraio alle ore 13:00 e successivamente verranno selezionate 3 coppie che potranno godersi gratuitamente la vacanza tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2026.