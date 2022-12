Il ballo di Mercoledì Addams è diventato virale, anche Lady Gaga nella rete degli Addams Mercoledì Addams è l’anticonformista per eccellenza. La sua danza scomposta, interpretata da Jenna Ortega, è un ritratto provocatorio della stranezza. Su TikTok il trend è virale e coinvolge anche Lady Gaga, che presta la sua ‘Bloody Mary’ come sottofondo alternativo per la coreografia.

A cura di Giulia Turco

La Wednesday Dance di Jenna Ortega, la danza di Mercoledì, è diventata un fenomeno virale sui social. La serie Netflix sulla famiglia Addams diretta da Tim Burton punta tutto sull’eccentricità della protagonista, alla quale è dedicato lo spin off. Non è tanto lo sviluppo narrativo degli episodi a colpire, quanto la forza del personaggio di Mercoledì, che con le sue freddure e la sua stramba danza è già diventata un idolo delle masse.

Perché piace così tanto la danza di Mercoledì Addams

È la potenza dell’outsider. Jenna Ortega ci conduce in un viaggio all’interno delle stranezza, in cui il suo personaggio Mercoledì batte decisamente ogni record. In un mondo in cui la socializzazione è alla base dell’esistenza, Mercoledì Addams è l’anticonformista per eccellenza: ama la solitudine e cerca di essere diversa dal gregge ad ogni costo. Fa riflettere che in un era che punta al conformismo, gli eroi più amati siano alla fine i diversi, gli esclusi.

Saremmo capaci della sua sfrontatezza? Forse poche le battute che ci ricorderemo della serie, ma di sicuro resta impresso il suo ballo strampalato. Con il suo fascino Oscuro, Jenna Ortega fa un ritratto provocatorio della stranezza: le braccia che si muovono quasi fossero senza ossa, quello schioccare delle dita che accenna all’iconica Morticia, sulle note di ‘Goo Goo Musk’ dei The Camps degli anni ’80, improvvisamente tornata in voga anche in streaming.

Cosa c’entra Lady Gaga con il trend di Mercoledì Addams

Impossibile non notare come sui social, in particolare su Tik Tok, il trend della Wednesday Dance si sia evoluto con un altro sottofondo musicale. Si tratta di un remix di ‘Bloody Mary’ il brano del 2011 di Lady Gaga che sta vivendo un’improvvisa ribalta. “Ballerò, ballerò, ballerò / Con le mie mani, mani, mani / Sopra la mia testa, testa, testa / Come ha detto Gesù”, cantava la pop star nell’iconico ritornello, già ai tempi accompagnato da una sorta di “danza demoniaca”, tornata perfettamente attuale. Per la gioia dei fan che l’hanno utilizzata a ripetizione sui social, alla fine ecco spuntare anche la versione ufficiale di Gaga, “The Fame Monster” per eccellenza, anche lei calata nei panni di Mercoledì.