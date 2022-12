Jenna Ortega è single: la vita privata della star di Netflix che interpreta Mercoledì Addams La star di Netflix che interpreta il personaggio di Mercoledì Addams nella serie televisiva, Jenna Ortega, è single: ecco tutte le curiosità sull’attrice 20enne.

A cura di Gaia Martino

Jenna Marie Ortega è diventata la nuova star di Netflix con il suo personaggio, Mercoledì Addams. L'attrice, quarta di sei figli, ha 20 anni è ed è nata a Coachella Valley: è diventata nota al pubblico televisivo con il suo ruolo in Harley in mezzo, la comedy di Disney Channel, oggi è fonte di ispirazione per macabri travestimenti, protagonista di un ballo che ha fatto alzare dal divano tutti, anche Lady Gaga. I più curiosi desiderano conoscere qualcosa in più su Jenna Marie Ortega. Nella serie televisiva è coinvolta in un triangolo amoroso tra Xavier e Tyler, nella realtà però sarebbe single.

Jenna Ortega ha smentito i flirt con due presunti fidanzati

Jenna Marie Ortega è una giovane donna estremamente riservata. Tuttavia oggi risulterebbe essere single. A lei, in passato, sarebbero stati attribuiti diversi flirt. Il gossip nel 2018 la vedeva in coppia con l'attore Asher Angel dopo la loro partecipazione al Just Jared Halloween Party a Hollywood: si travestirono da Ariana Grande e Pete Davidson. Fu poi accostata al cantante Jacob Sartorius che ha baciato nel video musicale di Chapstick. Tuttavia, Jenna Ortega nel 2019 smentì ogni rumors nel podcast Just Between Us, sostenendo di non aver frequentato nessuno dei due ragazzi.

Con Asher Angel a sinistra, con Jacob Sartorius a destra

La vita privata di Jenna Ortega, la famiglia e la dedica della mamma

Classe 2002, Jenna Marie Ortega è nata a Coachella Valley da papà di origini messicano-statunitensi e da mamma di origini messicane-portoricane. Su Instagram ha mostrato un'immagine della sua mamma, Natalie Ortega, quando nel 2010 aiutò un bambino a nascere ad Haiti, durante una missione medica. Quarta di sei figli, aveva solo sei anni quando decise di voler diventare un'attrice. Tra le sue sorelle c'è Aaliyah, influencer e star di Tik Tok, poi Mia e Mariah. I suoi fratelli si chiamano Isaac e Markus. Jenna Ortega Esordì nel 2012 partecipando a Rob, The Baby Bug. Poi ha recitato nel film Iron Man 3, dal 2016 al 2018 è stata il volto di Disney Channel nei panni di Harley Diaz nella sitcom Harley in mezzo, e entrando nel cast di Elena di Avalor. Nel 2019 è stata scelta per recitare Ellie Alves nella serie tv You di Netflix. Tim Burton nel 2022 l'ha scelta per interpretare l'iconica Mercoledì Addams nella nuova serie Netflix, oggi tra le più viste al mondo. Mamma Natalie è fiera di lei, le ha dedicato un post sul suo profilo personale Instagram nel quale ha scritto: "L'ho creata io! Congratulazioni per il premio "Stella nascente" di stasera. Sono così orgoglioso di te, mia Bellezza. Il mondo è tuo".