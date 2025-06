video suggerito

Lady Gaga nel cast di Mercoledì 2: quale sarà l’inquietante ruolo della cantante nella serie Netflix Lady Gaga è tra i protagonisti dell’attesissima seconda stagione di Mercoledì. Le prime puntate della serie Netflix saranno disponibili sulla piattaforma mercoledì 6 agosto, quelle conclusive mercoledì 3 settembre. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cresce l'attesa per Mercoledì 2. La seconda stagione della serie Netflix sarà presto disponibile in streaming. Le puntate che compongono il secondo capitolo saranno divise in due parti. La prima parte sarà disponibile sulla nota piattaforma mercoledì 6 agosto, mentre gli abbonati potranno assistere alla seconda parte mercoledì 3 settembre. Nel cast ci sarà anche Lady Gaga. Ecco cosa farà.

Cosa farà Lady Gaga nella serie Netflix Mercoledì 2

Nel corso dell'evento di Netflix, Tudum 2025, che si è tenuto al Kia Forum di Inglewood, è stata annunciata la presenza di Lady Gaga nella serie Mercoledì 2. La cantante si è esibita all'evento risorgendo da una bara e interpretando i brani Zombieboy e Abracadabra, presenti nell'album Mayhem. Poi, ha cantato anche Bloody Mary la canzone del ballo di Mercoledì Addams diventato virale. Ma cosa farà Lady Gaga nella serie Mercoledì 2? La cantante vestirà i panni di Rosaline Rotwood, una nuova inquietante insegnante della Nevermore Academy esperta di arti oscure.

Non solo Mercoledì 2, arriva anche Stranger Things 5

Nel corso dell'evento Tudum 5, come dicevamo, sono state annunciate le date in cui saranno disponibili le nuove puntate di Mercoledì 2: il 6 agosto la prima parte e il 3 settembre la seconda parte. Netflix ha anche svelato quando sarà possibile assistere alla quinta e ultima stagione di Stranger Things. Il gran finale sarà diviso in tre imperdibili appuntamenti:

mercoledì 26 novembre;

giovedì 25 dicembre;

mercoledì 31 dicembre il gran finale.

Si concluderà così un percorso durato nove anni. All'evento erano presenti Finn Wolfhard che nella serie interpreta Mike Wheeler, Noah Schnapp che interpreta Will Byers e Caleb McLaughlin che interpreta Lucas Sinclair. Nella serie, tuttavia, torneranno anche Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson e Millie Bobby Brown, l'amatissima Undici che è attualmente impegnata sul set di Enola Holmes.