Stranger Things 5, la data e l’ora di uscita dei nuovi episodi della serie su Netflix

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie più amate degli ultimi anni c'è senza dubbio Stranger Things, uno dei primi titoli prodotti da Netflix, arrivato alla sua quinta stagione, che chiude definitivamente il racconto iniziato nel 2016. Sono state annunciate le date e gli orari precisi dell'uscita dei nuovi episodi sulla piattaforma streaming, per i fan toccherà aspettare ancora qualche mese. La prima tranche degli otto episodi che compongono la serie, infatti, arriverà a novembre.

Quando arrivano su Netflix i nuovi episodi di Stranger Things

L'attesa per la stagione conclusiva di Stranger Things è quasi finita. Durante l'evento Tudum, organizzato da Netflix per rendere noti i principali titoli che usciranno nei prossimi mesi, sono state rese note le date precise in cui sarà possibile vedere la serie con Milly Bobbie Brown. Come da prassi degli ultimi anni, la piattaforma ha adottato la pratica del dividere in due momenti diversi la visione della serie, aggiungendo nel caso di Stranger Things una ulteriore suddivisione. Ed ecco, quindi, che i primi quattro episodi arriveranno su Netflix il 27 novembre 2025 alle ore 2 del mattino. Mentre per quanto riguarda la seconda parte, che comprende dalla quinta alla settima puntata sarà necessario aspettare il 26 dicembre, sempre alle ore 2 del mattino.

L'episodio finale in un terzo appuntamento

Come anticipato, la serie si compone di otto episodi, ragion per cui dopo la prima e la seconda parte, i fan dovranno attendere per l'arrivo su Netflix dell'episodio finale. Durante l'evento di presentazione organizzato dal colosso dello streaming, si è reso noto che l'ottavo e ultimo episodio, quello con cui si conclude l'intero ciclo narrativo di Stranger Things e delle avventure dei ragazzini, ormai diventati adolescenti e guidati da Undici, arriverà il 1° gennaio 2026 alle 2 del mattino.