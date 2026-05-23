I Cesaroni verso la chiusura anticipata: “Il finale di stagione in una sola sera, poi l’arrivo su Netflix”

Secondo alcune indiscrezioni, I Cesaroni-Il Ritorno potrebbero chiudere prima del previsto: gli ultimi due episodi sarebbero in programma per lunedì 1 giugno in una sola serata e non più in due settimane distinte, come è stato di recente. Gli episodi dovrebbero arrivare a breve anche su Netflix.

I Cesaroni-Il Ritono potrebbero chiudere prima. Dopo il recente "esperimento", in cui gli episodi della popolare serie con Claudio Amendola sono stati mandati in onda uno solo a settimana, Mediaset avrebbe deciso di anticipare il finale di stagione a lunedì 1 giugno. Non solo: sarebbe previsto a breve anche l'arrivo dell'intera storia su Netflix.

L'ipotesi chiusura anticipata de I Cesaroni: la date degli ultimi episodi

Il prossimo appuntamento con I Cesaroni è fissato, stando alla guida tv Mediaset, lunedì 25 maggio. Come è stato nelle ultime settimane, in prima serata andrà in onda un solo episodio della serie e l'orario di chiusura è previsto per le 23 circa. Una strategia messa in atto di recente non soltanto da Canale 5 ma anche da Rai1, probabilmente per lasciare spazio ai game show dell'access prime time.

Tuttavia, pare che "l'esperimento" non sia andato come previsto e, secondo BlogTv, la popolare serie chiuderà prima: gli ultimi due episodi potrebbero andare in onda in un'unica serata, lunedì 1 giugno. Una scelta non ancora confermata ma probabilmente dettata dal tentativo di incentivare gli ascolti e chiudere la stagione con un risultato più alto rispetto alle settimane precedenti. Dopo un esordio piuttosto incoraggiante, il racconto delle avventure della famiglia Cesaroni aveva fatto registrare un notevole calo e si era stabilizzati su numeri più bassi.

L'arrivo su Netflix de I Cesaroni

Oltre alla messa in onda anticipata degli ultimi episodi, quindi non più con cadenza settimanale ma concentrati in un'unica serata, I Cesaroni potrebbero portare con sé un'altra novità: l'arrivo su Netflix. Secondo BlogTv, infatti, la serie sarà disponibile a brevissima distanza sulla nota piattaforma streaming e sarà subito visibile agli spettatori, sia a coloro che magari l'hanno già seguita settimana dopo settimana su Canale 5 sia a chi non è riuscito a tenere il filo e vuole recuperare lo sviluppo della storia. Si tratta di un passaggio insolito dal momento che, quando si tratta di prime tv di fiction o film, tendenzialmente trascorre molto più tempo prima che questo accada. Al momento comunque non c'è ancora una data ufficiale.