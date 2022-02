La Rappresentante di Lista e Cosmo protestano a Sanremo: perché hanno gridato “Stop greenwashing” Dietro il ritmo orecchiabile e l’ironia dei look si nasconde un messaggio importante: la fine del mondo di cui si parla nel brano è la crisi climatica.

Un tormentone allegro per cantare la fine del mondo. La Rappresentante di Lista ha conquistato così la 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Ciao Ciao". Dietro il ritmo leggero e orecchiabile e l'ironia dei look si nasconde un messaggio importante: la fine del mondo di cui si parla nel brano è la crisi climatica che ci troviamo a fronteggiare. Sul palco hanno ribadito il loro messaggio attraverso i look (ironici sì, ma mai casuali) e anche lanciando una protesta. Durante la serata delle cover hanno sfoggiato look futuristici in argento e hanno invitato sul palco Margherita Vicario, Ginevra e Cosmo, che alla fine dell'esibizione ha urlato: "Stop Greenwashing".

La Rappresentante di Lista, il messaggio nascosto nei look

Con grande talento artistico, il gruppo La Rappresentante Di Lista ha portato sull'Ariston un messaggio potente legato ai cambiamenti climatici, un'emergenza che non possiamo più ignorare. Per farlo si sono affidati all'ironia e alla leggerezza di un motivo orecchiabile e di look spiritosi, ma sempre scelti con intenzione.

La Rappresentante di Lista con Margherita Vicario e Ginevra

Il gruppo, sotto l'egida dello stylist Lorenzo Oddo, si è affidato a Moschino e al talento irriverente di Jeremy Scott, scegliendo pezzi iconici e significativi. Durante la terza serata, ad esempio, hanno sfoggiato abiti da ballo rosa bruciati: una scelta che richiama chiaramente una situazione di pericolo e di emergenza. Per la serata delle cover invece il gruppo "allargato" ha puntato sul total black, mentre la cantante Veronica Lucchesi ha sfoggiato un abito argento con cintura e cuissard altissimi con zeppe e lacci intrecciati. Lo stile e il colore ricorda i look Space Age anni Sessanta e la trasformano in un'astronauta o in un'aliena: una volta avvelenata la Terra dovremo cercare vita su un altro pianeta?

Veronica Lucchesi in Moschino

Cos'è il greenwashing

Per rendere più chiara l'intenzione ecologista del gruppo è arrivato l'appello di Cosmo. Alla fine di un'energica performance sulle note di Be My Baby il cantante ha urlato: "Stop Greewashing!". Il greenwashing è una tecnica di manipolazione che vuole promuovere come "ecologico" e quindi "verde" un prodotto che non è affatto amico dell'ambiente. Come? Con un marketing che nasconde le informazioni o che tace alcuni aspetti della filiera produttiva. Chi era dunque il destinatario della polemica? Le case di moda, le multinazionali? Secondo alcuni si tratta dell'Eni, che sta promuovendo una massiccia campagna pubblicitaria durante il Festival, provocando le dure reazioni degli ambientalisti.