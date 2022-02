Malika rilancia l’earcuff a Sanremo 2022: l’orecchino “maxi” spopola sul palco dell’Ariston Il palco di Sanremo è famoso per lanciare tendenze non solo musicali: Malika Ayane e Maria Chiara Giannetta sfoggiano lo stesso accessorio.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta sera di Sanremo 2022 è dedicata alla cover: molti artisti in gara hanno chiamato "rinforzi" ad accompagnarli, invitando sul palco amici e colleghi. Matteo Romano si è affidato al Malika Ayane, interprete raffinata nella voce e nello stile: torna sul palco dell'Ariston con un elegante abito in velluto impreziosito da gioielli scintillanti. Uno, in particolare, ha attirato l'attenzione del pubblico: ebbene sì, è tornato di moda l'earcuff, l'orecchino che si mette ‘in alto' sul padiglione auricolare, sfoggiato anche dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta.

Gli earcuff spopolano sul palco dell'Ariston

Sanremo è un palco molto importante per lanciare mode e tendenze, non solo dal punto di vista musicale: se dovessimo puntare sull'accessorio del momento diremmo sicuramente l'earcuff, l'originale orecchino che si "aggancia" in alto sull'orecchio. Malika Ayane ne sfoggia uno ‘mini' e scintillante per il suo duetto con Matteo Romano, per illuminare l'abito castigato.

Malika Ayane con l’earcuff

Solo pochi minuti un'altra protagonista del Festival era apparsa con un simile gioiello: Maria Chiara Giannetta ne aveva sfoggiato uno molto simile, ma in versione maxi, firmato Crivelli, che occupava tutto il lobo nella sua lunghezza. Un'idea di stile da copiare per chi ha i capelli corti o non vuole "l'ingombro" di un ciondolo pendente.