Le biciclette di cristalli di Mahmood e Blanco a Sanremo: chi le ha firmate e quanto valgono Mahmood e Blanco hanno trionfato nella finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, aggiudicandosi la vittoria con “Brividi”. Al momento della loro performance si sono presentati sul palco con delle scintillanti biciclette di cristalli: ecco perché lo hanno fatto e chi le ha firmate.

Mahmood e Blanco sono i vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo: con il loro brano intitolato Brividi hanno emozionato il pubblico fin dalla prima serata, aggiudicandosi sempre il podio nelle diverse classifiche provvisorie. Il trionfo (preannunciato) è poi arrivato durante la sfida finale contro Elisa e Gianni Morandi, a cui è stato assegnato rispettivamente al secondo e il terzo posto. I due giovani cantanti non si sono distinti solo per talento, hanno anche dimostrato di essere icone di stile moderne, genderless, anti-convenzionali: i loro look sanremesi sono andati oltre le etichette, li hanno resi eterei, dando prova del fatto che le nuove generazioni vogliono sentirsi libere di osare con la loro creatività. La performance finale della coppia è però stata contraddistinta da un altro dettaglio molto originale: Blanco e Mahmood sono arrivati sul palco dell'Ariston a bordo di due biciclette scintillanti tempestate di cristalli.

Perché Blanco e Mahmood hanno portato le biciclette di cristalli sul palco

A Sanremo 2022 se ne sono viste di tutti i colori ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero stati Mahmood e Blanco a sorprendere durante la finale. I due non hanno partecipato neppure al Fantasanremo nel corso delle cinque serate dell'evento, sul palco hanno fatto trionfare semplicemente la loro musica e il loro animo libero. Nella puntata conclusiva, però, sono arrivati all'Ariston con delle biciclette di cristalli e le hanno lasciate al loro fianco durante l'emozionante esibizione. Il motivo per cui lo hanno fatto? Si tratta di un riferimento al testo del brano Brividi, nella cui strofa iniziale Mahmood canta: "Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti". Non sorprende, dunque, che le originali due ruote di cristalli siano state utilizzate dai due anche nel videoclip della canzone rilasciato qualche giorno fa e realizzato tra le strade della periferia di Amsterdam.

Blanco con la Swarovski Crystal bicycles

Chi ha firmato le bici di cristalli e quanto valgono

Sebbene Mahmood e Blanco nel testo di Brividi parlino di "bici di diamanti", in verità le loro due ruote sfoggiate sia nel videoclip che sul palco dell'Ariston sono ricoperte di cristalli. Chi si nasconde dietro la loro realizzazione? Il brand Swarovski, che ha firmato anche diversi orecchini di cristalli indossati da Mahmood a Sanremo. A creare, curare e personalizzare le biciclette per la precisione è stata la direttrice creativa del brand Swarovski, Giovanna Battaglia Engelbert, che sui social è stata la prima a presentare le esclusive custom Swarovski Crystal bicycles.

Mahmood con la bicicletta di cristalli a Sanremo

Essendo dei pezzi unici, non se ne conosce il prezzo ma la cosa che in pochi sanno è che già in passato c'è stato qualcuno che ha creato delle bici tanto brillanti. L'azienda italiana Leos, ad esempio, ha lanciato sul mercato delle e-bike che possono essere personalizzate con gli Swarovski (e i loro prezzi partono dai 6.000 euro). L'artista Ben Wilson, invece, ha firmato una bicicletta gioiello realizzata con 110.000 cristalli Swarovski e l'ha trasformata in un'opera d'arte esponendola al Victoria and Albert Museum di Londra (attualmente è la più sfavillante al mondo). Ora a passare alla storia sono Mahmood e Blanco: in quanti sognano di sfrecciare tra le strade a bordo di una bici tanto preziosa?