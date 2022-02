Sanremo 2022, Noemi è una vera “natural woman” col maxi spacco e l’abito fucsia con lo strascico Noemi ogni sera incanta il pubblico del Festival di Sanremo con un look diverso, un connubio perfetto tra grazia e sensualità.

A cura di Beatrice Manca

"You Make Me Feel Like a Natural Woman", canta Noemi durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, cioè: "Mi fai sentire veramente donna". La cantante è in gara per la settimana volta con il brano Ti amo non lo so dire, e per la quarta serata ha scelto di cantare un classico di Aretha Franklin. Un brano che è anche un manifesto di stile: Noemi ha incantato il pubblico dell'Ariston con i suoi abiti all'insegna della femminilità. La prima sera è apparsa leggiadra ed eterea nel vestito rosa cipria Alberta Ferretti, che ondeggiava ad ogni passo, mentre la terza sera è tornata sul palco in versione super sensuale, con un abito nero che lasciava la schiena nuda e creava intrecci sulla scollatura. Per la quarta serata invece ha stupito con il colore: un abito fucsia acceso da vera diva, con maxi spacco e intrecci sulla schiena.

L'abito fucsia da diva di Noemi

Noemi non ha sceso la famosa scalinata: ha intonato il brano già seduta al pianoforte sul palco, con il lungo strascico del vestito fucsia che si apriva sul pavimento. L'abito, creato per lei da Alberta Ferretti, era da vera diva: scollatura all'americana, intrecci sulla schiena nuda e un maxispacco che rivelava i sandali Aquazzurra. Ancora una volta si è affidata a Bvlgari per i gioielli: sul polso spiccava un bracciale scintillante. Il vero tocco di stile sono i capelli, acconciati in onde retrò che esaltano il suo colore ramato.

Noemi torna Sanremo con uno stile sofisticato e glamour

Noemi è una veterana dell'Ariston: negli anni abbiamo visto la sua trasformazione di stile, dagli abiti casual e folk ai look da diva, glamour e sofisticati. Quest'anno la stylist Susanna Ausoni ha voluto aggiungere un tassello in più al suo percorso, come ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it: "Non posso mai rifare le stesse cose, non sarebbe giusto nei confronti del progetto che ho di fronte. Sicuramente su Noemi vedrete qualcosa di nuovo". E così è stato: l'artista si è affidata alle sapienti mani di Alberta Ferretti, che ha creato per lei outfit molto sofisticati, in perfetto equilibrio tra grazia e sensualità.