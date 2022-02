Noemi vestita solo di specchi alla finale di Sanremo 2022: è pura luce al Festival Sofisticata, elegante ed eterea, Noemi alla finale del Festival di Sanremo ha mostrato di essere una vera regina di stile con l’abito che brilla di luce propria.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Noemi durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo ha conquistato tutti con il suo brano, Ti amo non lo so dire, ma soprattutto con il suo stile, che dimostra nuove consapevolezze e una nuova sicurezza. Dopo l'abito rosa cipria della prima serata e gli intrecci sensuali che lasciavano scoperto l'ombelico, per il gran finale del Festival ha voluto stupire tutti: l'abito è completamente trasparente e interamente ricoperto di "specchi" scintillanti. Serata dopo serata, Noemi non smette mai di brillare.

L'eleganza di Noemi conquista Sanremo 2022

Noemi gareggia alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire. Arrivata alla settima edizione, considera l'Ariston casa sua: si muove con sicurezza e energia, sfoggiando uno stile impeccabile. I suoi look sono curati dalla stylist Susanna Ausoni, che ha voluto mostrare un nuovo lato della cantante rispetto allo scorso anno: quest'anno l'artista si è affidata alle sapienti mani di Alberta Ferretti, che ha firmato tutti i suoi look. Per il gran finale la stilista ha confezionato un abito trasparente, con applicazioni metallizzate che riflettevano la luce, creando geometrie brillanti sulla sua figura.

Noemi con l’abito Alberta Ferretti

Noemi appariva vestiva di soli specchi: un abito difficile da portare, ma che su di lei risulta assolutamente azzeccato. Per completare il look ha scelto ancora una volta i gioielli di Bvlgari e un paio di sandali con il plateau di Aquazzura: per scendere la fatidica scalinata si è affidata al braccio di Amadeus, illuminando l'Ariston con la sua luce. I cristalli sul suo abito infatti sono disposti a stella, come per "irradiare" la luce della cantante.

Leggi anche Checco Zalone e la gag sulla prostituta transessuale a Sanremo, le critiche di Luxuria

Noemi in Alberta Ferretti a Sanremo

L'ultimo tocco è il make up scintillante e l'acconciatura: Noemi ha pettinato rossi i capelli in morbide onde retrò, con la riga da una parte. Non ci sono dubbi: è lei la vera diva di questo Festival, camaleontica e scintillante.