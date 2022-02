Sanremo 2022, Noemi con schiena nuda e ombelico scoperto: esprime con eleganza la sua femminilità Noemi è una vera veterana del Festival di Sanremo: questa è la sua settima partecipazione. Torna in gara col brano Ti amo non lo so dire e porta sul palco dell’Ariston anche un look rinnovato, rispetto all’anno scorso.

A cura di Giusy Dente

L'anno scorso Noemi si era classificata 14esima al Festival di Sanremo, col brano Glicine. Quest'anno torna alla kermesse con una canzone che parla d'amore, sia verso se stessi che verso gli altri: Ti amo non lo so dire. Al momento nella classifica parziale è dodicesima, ma questa sera ai voti della Sala stampa si aggiungeranno quelli del pubblico e le cose potrebbero letteralmente ribaltarsi. La cantante è molto amata per la sua voce calda e potente, per i suoi testi raffinati e per quell'energia contagiosa che è capace di sprigionare attraverso il sorriso e attraverso la sua musica. In questo non è affatto cambiata, mentre esteriormente è sotto gli occhi di tutti la sua trasformazione. Per la nuova avventura sanremese ha scelto dei look elegantissimi.

Come è cambiata Noemi

La neo 40enne (ha festeggiato il compleanno poco prima di intraprendere l'avventura sanremese) negli ultimi due anni ha stravolto la propria immagine: sentiva il bisogno di riappropriarsi di sé. Difatti il cambiamento estetico è andato di pari passo con un rinnovamento più intimo: non è stata solo una questione di peso, come ha raccontato a Fanpage.it. A Sanremo 2021 Noemi aveva incantato il palco dell'Ariston con dei look scintillanti e glamour dalle linee sinuose. Stavolta la scelta degli outfit è caduta su abiti più classici e senza tempo di Alberta Ferretti, capaci di valorizzarla fisicamente ma anche di dare una forte impronta scenica sul palco.

Noemi in Alberta Ferretti

Noemi a Sanremo 2022: la terza serata

Susanna Ausoni è la stylist di diverti artisti in gara in questa edizione del Festival di Sanremo, tra cui proprio Noemi. A proposito delle scelte fatte per lei in occasione della kermesse a Fanpage.it aveva detto in anteprima: "Non posso mai rifare le stesse cose, non sarebbe giusto nei confronti del progetto che ho di fronte, non farei un buon servizio agli artisti che curo. Sicuramente su Noemi vedrai qualcosa di nuovo". E così è stato. Decisamente d'effetto l'abito indossato nella prima serata: niente cristalli, niente tocchi di luce ma un abito rosa cipria con gonna trasparente e schiena nuda abbinato a sandali Aquazzurra e gioielli Bvlgari di valore superiore a 100 mila euro.

Stasera è sul palco dell'Ariston nuovamente in Alberta Ferretti, ma con un look completamente diverso dal precedente, dalla linea semplice: abito nero con incrocio sul décolleté e apertura a forma di goccia sulla pancia, che lascia ombelico scoperto e schiena nuda. Noemi è capace di esprimere la sua femminilità sempre con eleganza, dimostrando che la semplicità può essere una carta vincente.