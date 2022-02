Noemi a Sanremo come Anna Oxa: l’ombelico scoperto è un omaggio alla regina della trasgressione Noemi è stata tra le grandi protagoniste della terza serata del Festival di Sanremo con la sua esibizione sulle note di “Ti amo non lo so dire”. Ha sfoggiato un look total black con l’ombelico in vista ma la cosa che in pochi sanno è che la scelta di stile nasconde una citazione a una donna iconica degli anni ’80.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo: dopo le prime due serate inaugurali, durante quali i Big hanno presentato i loro inediti, è partita la competizione vera e propria. Al di là dei brani in gara, gli artisti si stanno sfidando anche a colpi di stile e di "gesti da Fantasanremo" (portando, ad esempio, dei fiori sul palco). A sorprendere durante la terza serata è stata Noemi, che sulle note di Ti amo non lo so dire ha lasciato emergere tutta la sua innata femminilità in total black con ombelico e schiena scoperta. In quanti hanno notato che il suo look nascondeva una "citazione" sanremese risalente agli anni '80? Ecco a chi si è ispirata la cantante dalla fiammante chioma rossa.

Noemi con la schiena nuda a Sanremo

Se per la serata inaugurale Noemi aveva scelto un etereo abito rosa cipria dalle trasparenze sensuali, per la terza puntata del Festival ha preferito l'eleganza senza tempo del total black. A firmare i suoi outfit è sempre Alberta Ferretti (come preannunciato dalla stylist Susanna Ausoni prima dell'inizio della kermesse canora), designer che ha saputo esaltare al meglio la sua evoluzione fashion e la grazia della sua voce.

Noemi in Alberta Ferretti

Cosa accomuna i due diversi look sanremesi? Entrambi le hanno lasciato la schiena nuda. Non sono mancati ulteriori dettagli iper femminili, dalla maxi scollatura del debutto all'ombelico scoperto della seconda esibizione, tutte cose che hanno messo ancora più in risalto la sua recente trasformazione fisica e di stile.

Noemi con la schiena nuda al Festival

Il look di Noemi è ispirato ad Anna Oxa

Nel momento in cui Noemi ha sfilato sulla scalinata dell'Ariston di sicuro gli spettatori sanremesi "veterani" avranno notato un dettaglio di stile molto particolare (mentre i "novellini" avranno dovuto aspettare l'intervento della stylist Susanna Ausoni): il look total black della cantante era un omaggio ad Anna Oxa.

Anna Oxa a Sanremo nel 1986

Nel 1986, anno in cui quest'ultima presentò l'iconico brano È tutto un attimo, fece scandalo con l'ombelico in mostra durante la prima serata del Festival. Indossò un abito molto simile a quello di Noemi, ovvero total black, con una gonna lunga e fasciante, la scollatura incrociata e un grosso taglio cut-out sulla pancia. All'epoca l'outfit fece non poco scalpore, tanto che ancora oggi si parla del ventre scoperto della Oxa. È proprio per ricordare il suo animo irriverente e rivoluzionario che Noemi l'ha citata su un palcoscenico tanto in vista. Anche i look della cantante dai capelli rossi riusciranno a lasciare un segno tanto indelebile nella storia di Sanremo?