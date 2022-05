Laura Pausini in fucsia è pronta per l’Eurovision 2022: nel promo brilla con l’abito fluo Laura Pausini presenterà l’edizione 2022 dell’Eurovision insieme a Mika e ad Alessandro Cattelan. Nelle ultime ore ha realizzato il promo con i colleghi e ha brillato con un abito fucsia fluo: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Pausini tornerà presto in tv: dal 10 al 14 maggio condurrà l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest insieme a Mika e ad Alessandro Cattelan. I tre saranno sul palco del ParaOlimpico di Torino e serata dopo serata accompagneranno il pubblico durante lo show che porterà all'elezione di un nuovo talento europeo dopo i Maneskin. I tre si sono rivisti qualche giorno fa per realizzare il promo dell'evento ma solo nelle ultime ore lo spot è stato trasmesso in televisione. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la cantante, che ha letteralmente brillato con un look fucsia fluo.

Chi ha firmato l'abito fucsia per l'Eurovision di Laura Pausini

Per un evento atteso in tutta Europa come l'Eurovision, Laura Pausini non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Si è affidata a Nick Cerioni, lo stylist più amato dalle star, da Achille Lauro ai Maneskin, fino ad arrivare a Orietta Berti, che per lei ha pensato a diversi look all'insegna del glamour. Nel promo, in particolare, la cantante sfoggia un lungo abito fucsia fluo di Antonio Grimaldi, un modello Couture con un taglio cut-out sul fianco, la scollatura monospalla e una pomposa manica-strascico che sembra essere un mantello. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, rimanendo fedele alla sua acconciatura preferita.

Laura Pausini in Antonio Grimaldi

Laura Pausini, cosa indosserà all'Eurovision 2022

Laura Pausini ha rilasciato anche altre scatti che anticipano la sua esperienza all'Eurovision 2022, dando prova che sul palco darà spazio al glamour e alle griffe. Ha posato prima in pantaloni total black ma con una camicia variopinta dalla stampa barocca di Versace, poi con due completi full colour firmati Valentino.

Laura Pausini in Versace

Sono entrambi caratterizzati da sinuosi abiti di seta e giacca lunga coordinata ma variano i colori: il primo è rosa (con blazer fucsia), il secondo è invece viola ed è stato abbinato a un paio di maxi zeppe spuntate. Insomma, a giudicare d queste anteprime, la Pausini sarà una vera e propria regina fashion all'evento.