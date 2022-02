Highsnob, il significato dei tatuaggi sul volto del rapper Michele Matera Highsnob è uno dei Big dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, al quale partecipa in coppia con Hu con il brano Abbi cura di te. Ha la passione per i tatuaggi, il primo lo ha fatto da solo a 13 anni e da allora non ha più smesso: ecco quali sono i più evidenti e il loro significato.

Highsnob, nome d'arte di Michele Matera, è uno dei Big che partecipano a Festival di Sanremo 2022, sul cui palco presenta il brano Abbi cura di te in coppia con Hu. È diventato noto grazie a diversi brani diventati ormai iconici, da La tocco piano, scritta dopo la querela di Newtopia e Fedez, ai pezzi dell'album Bipopulare in cui parla del suo bipolarismo. Al di là del talento canoro, ciò che colpisce del rapper sono i numerosissimi tatuaggi che ha su viso e corpo. Ne ha impressi così tanti sulla pelle che lui stesso ha ammesso di aver perso il conto. Ecco cosa raffigurano i diversi tattoo e il loro significato simbolico.

I tatuaggi sul viso e sul collo

I tatuaggi di Highsnob più in vista sono quelli su viso e collo e sono tutti molto appariscenti. Sulla parte alta del sopracciglio sinistro si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile il suo nome d'arte: come lui stesso ha dichiarato, è stato un modo per attirare l'attenzione e farsi notare, visto che quando lo ha fatto non solo non era famoso, ma in Italia erano anche pochissimi coloro che avevano osato tanto. Sotto al collo ha la scritta Gentleman a caratteri cubitali che sovrasta un grosso teschio, mentre sulla guancia sinistra si è fatto scrivere in stampatello "Don't cry".

I tatuaggi sul petto di Highsnob

Anche sul petto ha diversi tatuaggi grossi e colorati, dalla rete con accanto una maxi pinza alla composizione floreale in stile giapponese dal lato del cuore. Ogni disegno racconta un periodo, un luogo, una situazione, anche se il rapper non ha specificato il significato di ogni tattoo. Il primo che ha fatto? Lo ha realizzato da solo a 13 anni con china e compasso, si tratta di uno strano ghirigoro dedicato alla famiglia. Tra gli ultimi, invece, c'è una F40 tatuata sulla pancia che vuole essere un tributo alla sua passione per le automobili.

Quali tatuaggi ha sulle mani

Al di là dei tatto sul viso, Highsnob ha anche altri disegni molto in vista impressi sulla pelle. Sono quelli sulle mani, in bella mostra anche quando indossa giacche e t-shirt a maniche lunghe. Cosa rappresentano? Sulla mano destra ha il ritratto di una donna in stile Old School, sul lato sinistro il primo piano di un animale che sembra essere un panda.

I tatuaggi sulle braccia di Highsnob

Le braccia di Highsnob sono una vera e propria "mappa" grazie ai numerosi tattoo che ha realizzato da quand'era giovanissimo a oggi. I disegni sono i più disparati, dalle fiamme e i fiori in stile giapponese sul braccio sinistro al ritratto dell'uomo baffuto in stile retrò sul sinistro. Nella parte interna del braccio destra ha l'immagine di un uomo con del denaro tra le mani e con accanto la scritta "In scena non ci vai se la grana non ce l'hai".