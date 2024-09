Laura Pausini si fa bionda: la cantante stravolge il look con l’inaspettato hairstyle

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Laura Pausini è pronta a un nuovo viaggio. La cantante italiana è attualmente in vetta alle classifiche dei brani più riprodotti con Zeri in più (Locura), il brano che canta insieme a Lazza. "Ho pensato di proporlo a Laura (Pausini), anche perché abbiamo un rapporto d'amicizia da un paio d'anni, c'è stima reciproca. Io la conosco da quando ero bambino, perché mia madre mi faceva ascoltare le sue canzoni spesso e volentieri": così il rapper ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato il featuring con Pausini. Nel frattempo, però, la cantante sembra pronta a lanciare un nuovo progetto, perlomeno stando a quanto fa sapere su Instagram.

Il nuovo hairlook di Laura Pausini

"Ci vediamo domani pomeriggio a Milano… ho qualcosa di importante da farvi ascoltare! Per tutti quelli che non potranno partecipare fisicamente ma hanno partecipato alla ricerca degli indizi e hanno trovato la frase chiave su Spotify, da domani potrete utilizzarla sul mio sito laurapausini.com per accedere ad un contenuto esclusivo", scrive la cantante di Solarolo su Instagram, lasciando intuire che, nella giornata di martedì 24 settembre, sarà possibile ascoltare un nuovo brano o quantomeno qualcosa inerente a un nuovo progetto musicale. Nel frattempo Laura Pausini stupisce i suoi fan presentando il suo nuovo colore di capelli.

Come vuole la tendenza della stagione Autunno/Inverno 2024-25, i tagli medi sono una valida alternativa per chi non vuole scegliere tra un caschetto e una lunga chioma. Laura Pausini sceglie un biondo platino, uno dei colori più gettonati come abbiamo visto sulle passerelle delle collezioni autunnali, con il taglio scalato con cui abbiamo imparato a conoscerla negli anni. Il nuovo hairstyle si abbina a un abito bianco con una sorta di ali strappate, quasi a voler replicare un look angelico e sofisticato, completato dal nuovo colore di capelli.

