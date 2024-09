video suggerito

Laura Pausini annuncia Ciao/Chao, la nuova canzone scritta con Sam Smith dopo il successo con Lazza Dopo il successo di Zeri in più (Locura) con Lazza e la nuova nomination ai Latin Grammy, Laura Pausini annuncia la nuova canzone Ciao che ha scritto, tra gli altri, con Sam Smith.

Il 27 settembre Laura Pausini pubblicherà la nuova canzone Ciao, che avrà, ovviamente, anche una versione in spagnolo intitolata Chao. Lo ha comunicato la stessa cantante in un incontro che si è svolto a Milano ieri 23 settembre e poi sui social, dove ha solo scritto i titoli della canzone e gli autori: "Ciao / Chao (Music and Lyrics: Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino, Anice) OUT SEPTEMBER 27. PRE-SAVE NOW". Laura Pausini viene da giorni fortunati, almeno a livello di numeri, visto che da poco è uscita la sua collaborazione con Lazza in Zeri in più, canzone contenuta nell'ultimo album del rapper "Locura".

La collaborazione con Sam Smith

Laura Pausini, però, ha anche annunciato il suo nuovo singolo, che vede la firma anche di uno degli artisti più amati al mondo. La canzone, infatti, oltre che da lei stessa e dal marito Paolo Carta, è firmata assieme a Sam Smith, popstar mondiale e autore di canzoni come Stay with me, I'm not the only one e Too Good at Goodbyes, vincitore di un Golden Globe e un Oscar come miglior canzone per Writing's on the Wall, colonna sonora del film Spectre, capitolo della serie cinematografica di James Bond, oltre a cinque Grammy Awards, tra gli altri. Tra gli altri compositori ci sono anche Fraser T Smith, collaboratore di Smith e produttore di Set Fire to the Rain di Adele, poi Antonio Dimartino, tra i migliori cantautori italiani e la cantautrice ligure Anice

Pausini Bionda per il nuovo singolo

Per l'occasione Laura Pausini ha anche cambiato il suo look, presentandosi bionda sui social. La cantante aveva anticipato questo cambiamento quando aveva annunciato l'evento che avrebbe tenuto a Milano. La didascalia, infatti, accompagnava tre foto che la mostravano con i capelli colorati: "Ci vediamo domani pomeriggio a Milano… – si leggeva nell'annuncio – ho qualcosa di importante da farvi ascoltare! 👁️ Per tutti quelli che non potranno partecipare fisicamente ma hanno partecipato alla ricerca degli indizi e hanno trovato la frase chiave su Spotify, da domani potrete utilizzarla sul mio sito laurapausini.com per accedere ad un contenuto esclusivo".

La canzone con Lazza

Pochi giorni fa Laura Pausini è uscita con un featuring nella canzone di Lazza Zeri in più (Locura) che fa parte dell'ultimo album del rapper milanese. La canzone è stata un successo immediato, almeno numericamente, e in pochi giorni ha superato i sei milioni di stream su Spotify e al momento è in testa nella classifica weekly di Spotify e seconda in quella giornaliera. Pausini introduce il brano con un omaggio al brano spagnolo “Una locura” di José Luis Perales e si mette in gioco in un mondo che è abbastanza lontano da lei. Lazza ha raccontato così, a Fanpage, la nascita di questa collaborazione:

Inizialmente io ho trovato questo campione su YouTube di questo cantante spagnolo dallo stesso titolo dell'album tra l'altro (Locura, brano di José Luis Perales del 1991). Avevo anche fatto le strofe e il ritornello e questa parte sua all'inizio e alla fine della canzone. Ma poi ho pensato: ‘Cavolo, io sono italiano. Ha senso che faccia partire l'album con una top line in spagnolo?'. Ho pensato perciò di proporlo a Laura (Pausini), anche perché abbiamo un rapporto d'amicizia da un paio d'anni, c'è stima reciproca. Io la conosco da quando ero bambino, perché mia madre mi faceva ascoltare le sue canzoni spesso e volentieri (…). Lei mi conosce da un po' meno, ma ha sempre ribadito pubblicamente che le piace quello che faccio. Mi è sembrata un'ottima occasione per coinvolgerla: lei si è prestata perché non era facile nella sua posizione salire su un disco come il mio, soprattutto cantando una cosa che ho scritto io. Insomma la collaborazione è nata così e il bello è che la gente si aspettava tutto tranne questo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che anche i suoi fan hanno apprezzato la canzone.

Un'altra nomination ai Latin Grammy

Nei giorni scorsi, però, Pausini ha ottenuto un'altra nomination ai Latin Grammy che quest'anno festeggiano la 25° edizione che si terrà il prossimo 14 novembre. Per la cantante italiana è l'ennesima nomination nel più importante premio musicale per la musica latina, che ha già vinto cinque volte, che si aggiungono a un Grammy Awards e a un Golden Globe. La candidatura, questa volta, arriva per per la categoria Miglior album Vocale pop tradizionale per la sua ultima produzione discografica, Anime Parallele, in versione spagnola Almas Paralelas. Tra i noinati c'è anche Julio Reyes Copello, nella categoria “Produttore dell'anno”, che firma per la cantante la produzione di Vale la pena, una delle tracce dell’album. Lo scorso anno Pausini fu premiata come Latin Recording Academy Person of the year.