Testo e significato di Zeri in più (Locura): Lazza, Laura Pausini e la soluzione alla fama tossica Lazza ha pubblicato nelle scorse ore Zeri in più (Locura) in collaborazione con Laura Pausini. Il brano è prodotto da Drillionaire e anticipa di una settimana l'uscita del nuovo disco Locura. Qui il testo e il significato di Zeri in più (Locura).

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Laura Pausini

Mancano solo sette giorni all'arrivo di Locura, il nuovo disco di Lazza, che dopo la presentazione in piazzale Angelo Moratti dello scorso 6 settembre, ha presentato nelle scorse ore Zeri in più (Locura). La collaborazione, come la tracklist, era stata spoilerata dall'installazione di un toro in una teca in centro a Milano, esattamente in Piazza XXV Aprile. Per l'occasione infatti, Lazza ha invitato Laura Pausini sulla traccia, una collaborazione nata dopo attestati di stima tra i due artisti negli ultimi anni. Il brano, prodotto da Drillionaire, vede nell'intro un sample di Locura, brano di José Luis Perales del 1991. Nel frattempo, Lazza era presente al live di Milano per i 30 anni di carriera dell'artista romagnola, mentre pubblicamente, sui propri canali social, Pausini aveva appoggiato il rapper, non solo quando si era lamentato del lato oscuro del successo. Infatti, erano arrivati anche i complimenti della cantante dopo la querelle autotune, affermando: "Lazza canta anche senza, e pure bene". Nel frattempo, la cantante ha anche sottolineato che quella con Lazza è la sua prima canzone con un rapper, sottolineando che in Parole vuote, il singolo di Tedua, non sia lei a cantare, ma una voce pitchata. Qui il testo e il significato di Zeri in più (Locura).

Il testo di Zeri in più (Locura)

Non lo ricordo più oramai se mi cercasti o ti cercai

Se mi incontrasti o ti incontrai, ma è destino

Il mio orologio fa le sei, è l'alba dei miei nuovi guai

Se te ne vai o se resti qui, che importa?

Col buio pesto tu mi accendi

E, anche se spesso voglio averti, a volte no

Io lo detesto, ma non è altro che

Una locura, ’ura, ‘ura

Una locura, ‘ura, ’ura (Uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh)

(Uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh, uoh)

Una lo' (Okay, Zzala)

Very nice, supercar da Miami Vice

Mentre sto puntando centomila al Crazy Time

Sulla base faccio tricks come Jedi Mind

Col destino scritto sulla fronte come Gemitaiz (Ahahah)

Hai il ferro nel video e tolta la maschera

Resti una barzelletta, fra', come le mie da Cattelan (Pah-pow)

Mi auguro sto trend presto passerà

Mettere me con te è come la Darsena con l'Arsenal (Pah-pow)

Spegnimi la luce come un blackout (Blackout)

Che mi sembra tutto fake come SmackDown (SmackDown)

C'è la fila nella hall al mio checkout (Checkout)

Solo topi in consolle come deadmaus

Pesce dentro paella alla valenciana

Poi amici come prima, Paola e Chiara (Ahah)

Se ascolto il tuo disco, è una tale piaga

Di' scusa ai bambini alla Balenciaga

Guardami ora (Locura)

Prega per me se morirò sarà da icona (Locura)

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura (Locura)

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona (Locura)

Però non cura (Una lo')

Se mi davi per morto, uh, come mai ti ho sentito?

Fra’, stavo bene nel torto, uh, mai mi sono pentito

"Hai fatto il disco dell’anno", uh, l'ho letto su quel sito

Io non ho paura a dirti, uh, che ti abbiano mentito, ah

Prima della Scala, no, è lo show di Jacopo

Prendimi una scala, devo appendere un platino

Io non sono questi con le crisi di panico

Tutti i forum pieni pure prima dell’Ariston

E penso alle mie quote, ricordo quando ancora erano poche

‘Sti rapper sono giovani marmotte

Tu sei il capo di questo, lui il primo a fare quell'altro

E poi mi sembrate il mio disco: mezzo milly di copie

Perdonami, milady, ma tutti ‘sti geni dove li vedi?

Io odio ’sta gente che non si eleva (No)

Quello di cui sei fan per farsi quella foto che ha in mano il cash

Saranno un paio di mesi che preleva (Brr)

Guardami ora (Locura)

Prega per me se morirò sarà da icona (Locura)

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura (Locura)

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona (Locura)

Però non cura

Una locura

Ti fa impazzire, poi ti prende in giro

Se vuole, sa perfino toglierti il respiro

Ma col passar del tempo svanirà

Il significato di Zeri in più (Locura)

Zeri in più (Locura) è il nuovo singolo di Lazza, in collaborazione con Laura Pausini e prodotto da Drillionarie. Il brano farà parte del prossimo album dell'autore milanese, in uscita il prossimo 20 settembre dal titolo Locura. A trascinare verso l'alto il brano la sensazione di euforia, di "locura", vissuta dall'artista milanese negli ultimi anni. Nelle sue strofe viene sottolineato come si sia alzato anche il livello dei suoi show, e che anche prima dell'esplosione mainstream al Festival di Sanremo, c'erano "tutti i forum pieni". Il brano sembra richiamare anche il contesto della riflessione di Lazza sulla fama tossica, un argomento in cui intervenne anche Laura Pausini su Instagram. Come riporta anche il comunicato stampa, l'intro del brano è un sample di Locura, brano di José Luis Perales del 1991 (e che sembra richiamare anche il Massimo Ranieri di Se bruciasse la città), vede la cantante esibirsi in: "Col buio pesto tu mi accendi, e anche se spesso voglio averti, a volte no. Io lo detesto, ma non è altro che una locura, ’ura, ‘ura". A rendere ancora più interessante il brano è lo switch melodico disegnato da Drillionarie, con il cambio di ritmo all'ingresso di Lazza sulla traccia.

Storia Instagram di Lazza

Il messaggio di Lazza a Laura Pausini su Instagram

Dopo l'uscita del brano, Lazza ha voluto rendere omaggio alla leggenda della musica italiana, con una storia su Instagram: "Volevo spendere due parole in merito a Zeri in più. Quando hai un nome così grosso come quello di Laura non è facile accostarsi a qualcuno di così apparentemente distante artisticamente. Sarei io il primo ad avere paura di essere ‘sporcato'. Voglio che tutti sappiano che questo pezzo non è una trovata delle major, né di nessuno se non mia in primis, e di Laura che ha sposato il mio viaggio sin da subito, anche perché non è così scontato che qualcuno abbia voglia di cantare parole uscite da una penna altrui. Mi rendo altrettanto conto di quanto il karma sia buono con me delle volte, ma d'altronde, anche a detta sua, ci piacciono le cose strane. Ci tengo che tutti capiate quanto peso ha questo pezzo. Grazie Laura, oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia, sono in debito".