Lazza spoilera le nuove canzoni dell'album Locura: i video dei fan al concerto di Milano Lazza ha raccolto il suo pubblico per presentare Locura N°1, anteprima del suo prossimo disco in uscita il 20 settembre: all'interno anche Sfera Ebbasta e Ghali e un brano come Fentanyl.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, foto di Jacopo Rossini

Dall'orchestra sinfonica del Festival di Sanremo 2024, con cui aveva interpretato 100 messaggi, all'orchestra sinfonica di Milano diretta dal maestro Enzo Campagnoli, che lo aveva accompagnato anche nel 2023 sul palco del Festival con Cenere. È così che si presenta Locura N°1, in piazzale Angelo Moratti con alle spalle lo stadio San Siro di Milano per uno show introdotto da un pre-live condotto dallo streamer Blur e da Nerone. Il live, un evento gratuito a cui i fan hanno potuto accedere tramite biglietti prenotabili su Ticketone e attraverso un live su YouTube (attualmente non disponibile) è stata la prima fotografia di Locura, il nuovo e atteso album dell'autore milanese, dopo i 9 dischi di platino conquistati dal suo predecessore "Sirio". Un percorso di avvicinamento che ormai sembra essere terminato: infatti, sul palco Lazza ha anche svelato la data d'uscita del nuovo progetto, il prossimo 20 settembre.

Lazza con Morto Mai come Kanye West in Runaway

Che non sarebbe stato un listening party "solito", lo si era compreso dalla scelta di Lazza di farsi accompagnare dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Enzo Campagnoli, oltre che dal suo produttore di fiducia Drillionaire. Ma allora com'è stato Locura N°1? Sicuramente le aspettative per questo disco riflettono la scelta di voler saggiare la prima reazione del pubblico, in più punti della serata entusiasta per ciò che stava accadendo sul palco. Non c'è solo l'euforia per un progetto che uscirà solo tra due settimane a caricare l'ambiente, che non si lascia pregare nel cantare a cappella Morto Mai, solo dopo una note di pianoforte: una reazione simile, nell'immaginario hip hop, potrebbe ricordare, in proporzione, ciò che è più volte accaduto a Kanye West con la prima nota di Runaway. Ma delle 8 tracce interpretate nelle scorse ore c'è molto di più che un legame con il proprio pubblico da rinsaldare.

Da Sfera Ebbasta a Ghali, i primi ospiti di Locura

Anche perché se Sirio è riuscito a classificarsi come uno degli episodi musicali di maggior successo negli ultimi anni, consacrando la carriera di Lazza, Locura avrà bisogno di non arretrare di un centimetro. E l'energia, uno dei tratti distintivi dell'autore milanese, non è mancata sin dall'ingresso sul palco accolto con due inediti: ma Locura N°1 è anche la prima vetrina per gli ospiti di questo disco.

Viene così presentato il primo: "Ci conosciamo da quasi vent’anni, siamo partiti facendo freestyle, ma non avevamo ancora fatto un pezzo insieme, finalmente ci siamo visti in studio ed è successo. Credo tantissimo in questo brano". A salire sul palco è Ghali, anticipato dal classico "Sto", utilizzato anche nelle strofe di Lazza. È solo il primo ospite di serata, ma come anticipato su X proprio da Lazza: "A Milano una corona non basta". E dopo la collaborazione con Ghali, arriva sul palco Sfera Ebbasta con il feat in un brano che dovrebbe intitolarsi Fentanyl.

Lazza svela il nome del figlio che avrà con Greta Orsingher

Saranno otto i brani alla fine suonati sul palco da Lazza con l"Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Enzo Campagnoli, oltre che dal suo produttore di fiducia Drillionaire. Un assaggio di ciò che sarà svelato nelle prossime settimane, anche perché è difficile aspettarsi che in un progetto dalle aspettative, non solo musicali, saranno solo Sfera Ebbasta e Ghali a comparire come ospiti.

Prima di abbandonare il palco, Lazza spoilera che l'ultima traccia è la "preferita di suo padre, come lo era stata Replay nel disco precedente". Ma non solo, perché oltre alla data d'uscita di Locura, Lazza ha svelato anche il nome di suo figlio, che avrà insieme alla compagna Greta Orsingher nei prossimi mesi: si chiamerà Noa.

Piazzale Angelo Moratti, foto di Jacopo Rossini